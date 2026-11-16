Mansões, carros de luxo e empresas: empresário brasileiro deve R$ 50 bilhões em impostos e mantém patrimônio nos EUA

Uma investigação do Fantástico revelou detalhes do patrimônio ligado ao empresário brasileiro Ricardo Magro nos Estados Unidos. Dono da refinaria Refit, ele é investigado por um esquema de sonegação fiscal que acumula mais de R$ 50,5 bilhões em dívidas tributárias, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A equipe percorreu endereços em Miami, no Texas e em Oklahoma e identificou nove imóveis, pelo menos 20 empresas e 13 carros de luxo ligados ao empresário e familiares. Entre os veículos estão modelos da Porsche, Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 25 milhões. Dois apartamentos de frente para o mar, em Key Biscayne, somam quase 500 metros quadrados e valem mais de R$ 43 milhões.

A reportagem também encontrou problemas em negócios nos Estados Unidos. Em uma usina de processamento de gás no Texas, ex-funcionários relataram dificuldades operacionais, falta de pagamentos e redução no número de trabalhadores. Uma fazenda de mineração de bitcoin em Oklahoma também foi alvo de relatos sobre equipamentos antigos e falhas constantes.

Outro endereço investigado fica em Houston, onde funcionam pelo menos 13 empresas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o local estaria ligado à estrutura utilizada no esquema criminoso.

Como funcionava a fraude

De acordo com as investigações, empresas nos Estados Unidos compravam gasolina, diesel e nafta já prontos para consumo e enviavam os produtos ao Brasil como se fossem petróleo bruto. A adulteração de documentos permitia reduzir o pagamento de impostos.

O esquema teria movimentado recursos por meio de empresas e fundos de investimento. Segundo o Ministério Público, foram identificadas 192 empresas e 25 fundos ligados à estrutura financeira investigada.

Apenas a Refit acumula R$ 27,6 bilhões em débitos tributários. O grupo empresarial ligado a Magro deve mais de R$ 50,5 bilhões aos cofres públicos.

Ricardo Magro está foragido desde maio e é procurado internacionalmente. Na última semana, uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro teve 14 alvos e atingiu também familiares do empresário.

O governo brasileiro busca ampliar a cooperação internacional para localizar o empresário e avançar nas investigações. As defesas de Magro e de outros investigados não foram localizadas até a publicação da reportagem.

Fonte: Fantástico

