O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu a paralisação dos voos registrada na última sexta-feira (13) a problemas técnicos em equipamentos antigos do sistema de aviação. A declaração foi feita nesta segunda-feira (16), antes de o presidente embarcar para a Ásia.

As operações começaram a voltar gradualmente à normalidade, mas os reflexos da paralisação ainda afetavam passageiros em todo o país. Segundo a plataforma FlightAware, mais de 2,3 mil voos foram cancelados e 10,4 mil sofreram atrasos no domingo (15).

Na manhã desta segunda-feira, até as 6h30, no horário do leste dos EUA, outros 250 voos haviam sido cancelados e 850 estavam atrasados.

A paralisação começou às 15h36 de sexta-feira, quando a Administração Federal de Aviação (FAA) determinou a suspensão das operações enquanto cerca de 3,5 mil aeronaves estavam no ar. A restrição foi suspensa por volta das 20h20.

De acordo com o secretário de Transportes, Sean Duffy, os atrasos poderiam continuar durante o fim de semana devido ao deslocamento de aviões e tripulações. Ele afirmou, porém, que a expectativa era de que as companhias aéreas operassem com capacidade total nesta segunda-feira.

As autoridades apontaram problemas na infraestrutura antiga do sistema de aviação. Duffy informou que a FAA investiga se a falha foi causada por erro humano ou pela instalação de um roteador defeituoso. Segundo ele, a empresa de tecnologia e defesa L3Harris era proprietária do sistema envolvido.

Esta foi a primeira paralisação nacional das operações aéreas desde janeiro de 2023, quando uma falha em um sistema de computador da FAA provocou interrupções. Antes disso, uma suspensão em escala nacional havia ocorrido após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Mesmo com a retomada gradual dos voos, ainda eram esperados atrasos em aeroportos importantes, como os de Boston, Atlanta, Miami, Nova York, Los Angeles e Baltimore.

Fonte: CBN