Lindsay Clancy, ex-enfermeira acusada de matar os três filhos por estrangulamento, será submetida a um novo julgamento em Massachusetts. O juiz William Sullivan marcou o início do processo para 29 de março, após rejeitar os argumentos da defesa contra a realização de um segundo julgamento.

O primeiro julgamento terminou em 4 de setembro, quando os jurados não chegaram a um consenso. A votação ficou em 11 a 1: apenas um integrante do júri considerou Lindsay culpada de assassinato. Os demais acompanharam a defesa, que argumentou que ela não deveria ser responsabilizada criminalmente devido a problemas de saúde mental.

A promotoria havia defendido inicialmente que o novo julgamento começasse em maio, mas o juiz optou por antecipar a data. O advogado de Lindsay, Kevin Reddington, afirmou acreditar que os promotores manterão as acusações de assassinato em primeiro grau.

A defesa, no entanto, já sinalizou que poderia preferir um julgamento sem júri caso a acusação fosse reduzida para assassinato em segundo grau. Especialistas ouvidos pela imprensa apontam que uma mudança nas acusações também poderia abrir espaço para um acordo judicial.

O caso aconteceu em 24 de janeiro de 2023. Na ocasião, o marido de Lindsay, Patrick Clancy, voltou para casa e encontrou a esposa gravemente ferida no quintal e os três filhos mortos dentro da residência: Cora, de 5 anos, Dawson, de 3, e Callan, de apenas 8 meses.

Segundo os promotores, Lindsay tentou tirar a própria vida depois de matar as crianças, enquanto o marido estava fora fazendo tarefas. Ela ficou paralisada em consequência dos ferimentos e permanece internada em um hospital de Massachusetts enquanto o processo judicial avança.

A próxima audiência de preparação para o julgamento está marcada para 18 de fevereiro.

Fonte: FOX

