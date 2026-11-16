O feriado de Thanksgiving, celebrado neste ano em 26 de novembro, deve provocar uma das maiores movimentações de viajantes dos Estados Unidos. Segundo uma projeção divulgada nesta segunda-feira (16) pela Associação Automobilística Americana (AAA), aproximadamente 81,5 milhões de pessoas viajarão pelo menos 50 milhas (cerca de 80 quilômetros) entre terça-feira (24) e segunda-feira (30).

Apesar do número expressivo, a estimativa representa uma pequena queda de 0,1% em relação ao ano passado, quando 81,6 milhões de americanos viajaram durante o período. A previsão encerra uma sequência de três anos consecutivos de recordes de deslocamentos no feriado.

O aumento dos custos de transporte, especialmente das passagens aéreas e dos combustíveis, está entre os fatores que podem reduzir o número de viajantes. Mesmo assim, a AAA alerta que estradas e aeroportos devem continuar bastante movimentados.

Flórida concentra os destinos mais procurados

A Flórida aparece em destaque no levantamento da AAA. Orlando ocupa o primeiro lugar entre os destinos domésticos mais procurados por clientes da entidade, seguido por Fort Lauderdale e Miami.

Tampa também aparece na sexta posição, enquanto Anaheim/Los Angeles, na Califórnia, ocupa o quarto lugar do ranking.

A popularidade do estado está relacionada principalmente aos parques temáticos, às viagens de cruzeiro e à procura por destinos de clima mais quente durante o feriado.

O levantamento reforça a expectativa de grande movimentação nos aeroportos da Flórida, especialmente nos terminais de Orlando, Fort Lauderdale e Miami.

Quase 73 milhões devem viajar de carro

De acordo com a projeção, aproximadamente 72,9 milhões de pessoas viajarão de carro durante o Thanksgiving, o equivalente a quase 90% de todos os deslocamentos previstos.

Outros 5,96 milhões devem utilizar voos domésticos, enquanto cerca de 2,6 milhões viajarão de ônibus, trem ou cruzeiro.

O custo das passagens aéreas também chama atenção. Segundo dados da AAA, os bilhetes domésticos de ida e volta reservados por meio da entidade custaram, em média, US$ 800, valor 17% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Já os preços dos combustíveis continuam sendo uma preocupação para quem pretende pegar a estrada.

Quais serão os dias de maior trânsito?

Segundo a empresa de análise de tráfego INRIX, os períodos mais movimentados nas estradas devem ocorrer na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), quando a maioria dos viajantes seguirá para seus destinos.

Na volta, o trânsito deverá ficar mais intenso no domingo (29) e na segunda-feira (30).

A recomendação é evitar os horários de pico, principalmente durante a tarde e o início da noite.

Confira as previsões para quem pretende viajar de carro:

Terça-feira (24): maior congestionamento entre 14h e 20h. Melhor sair antes das 13h.

Quarta-feira (25): trânsito mais intenso entre 12h e 19h. Melhor sair antes do meio-dia.

Quinta-feira (26): previsão de trânsito reduzido no dia do Thanksgiving.

Sexta-feira (27): maior movimento entre 13h e 19h.

Sábado (28): congestionamentos entre 12h e 21h.

Domingo (29): trânsito mais intenso entre 12h e 20h.

Segunda-feira (30): maior movimento entre 14h e 19h.

Em grandes regiões metropolitanas, como Boston e Los Angeles, o congestionamento poderá superar o dobro do fluxo habitual em determinados trajetos.

Dicas para quem vai viajar

A AAA recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva dos veículos antes de pegar a estrada, verificando pneus, bateria e níveis de fluidos.

Para quem vai viajar de avião, a orientação é acompanhar os horários dos voos, consultar possíveis alterações diretamente com as companhias aéreas e chegar ao aeroporto com antecedência.

Com milhões de pessoas viajando ao mesmo tempo, planejamento e flexibilidade podem ajudar a evitar atrasos e despesas inesperadas durante o feriado.