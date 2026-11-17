Pesquisadores identificaram código malicioso ligado a sites de 178 organizações. O HSBC foi citado no levantamento e afirma que o código não chegou a ficar ativo em suas páginas.

A empresa de tecnologia Optimizely confirmou um ataque cibernético que inseriu código malicioso em projetos de clientes. Um levantamento da empresa de segurança digital Report URI, divulgado na segunda-feira (16), identificou código ligado a sites de 178 organizações, entre elas CNN, BBC, Zoom e HSBC.

Segundo os pesquisadores, o código tentava capturar dados de cartões, desviar pagamentos em criptomoedas e atingir usuários de iPhone. A Optimizely informou que corrigiu a falha e removeu o código dos projetos afetados. O HSBC disse à Reuters que os scripts não autorizados não estavam ativos em seus sites. O alcance do ataque entre os usuários ainda não foi determinado.

Também na segunda-feira, clientes do JPMorgan Chase relataram dificuldades para acessar suas contas e atrasos em transferências pelo Zelle. O Chase atribuiu o problema a uma falha interna de software e descartou um ataque cibernético. A operadora do Zelle informou que sua rede continuou funcionando. Na manhã de terça-feira (17), os relatos de instabilidade já haviam voltado aos níveis habituais, segundo a CBS News.

A breve interrupção da programação de rádio e TV prevista para as 14h20 desta terça-feira, no horário de Miami, faz parte de um teste nacional do sistema de alertas de emergência, anunciado em setembro.