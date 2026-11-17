A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) ficou temporariamente fora do ar nesta terça-feira (17). O sistema é utilizado por funcionários para compartilhar informações altamente sigilosas.
Segundo a CNN Internacional, a agência confirmou uma instabilidade durante uma manutenção de rotina programada, classificando o episódio como uma “degradação temporária” dos serviços. A NSA afirmou, porém, que suas principais capacidades operacionais não foram comprometidas.
Enquanto o problema era resolvido, a agência adotou horários escalonados para a chegada dos funcionários. Até o momento, não existem evidências de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético.
A falha ocorre em meio a uma sequência de problemas tecnológicos registrados nos Estados Unidos nos últimos dias. Entre os episódios estão a instabilidade global nos serviços da Microsoft, a paralisação nacional de voos na sexta-feira (13), dificuldades de acesso a sistemas bancários e uma falha nos sistemas da United Airlines.
Também nesta terça-feira, usuários relataram problemas nos sistemas de comunicação e nos radares do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS). Não há confirmação de ligação entre as ocorrências.
EUA
Falha atingiu sistema interno da Agência de Segurança Nacional durante manutenção programada. Até o momento, não há indícios de ataque cibernético.
A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) ficou temporariamente fora do ar nesta terça-feira (17). O sistema é utilizado por funcionários para compartilhar informações altamente sigilosas.