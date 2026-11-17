A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) ficou temporariamente fora do ar nesta terça-feira (17). O sistema é utilizado por funcionários para compartilhar informações altamente sigilosas.

Segundo a CNN Internacional, a agência confirmou uma instabilidade durante uma manutenção de rotina programada, classificando o episódio como uma “degradação temporária” dos serviços. A NSA afirmou, porém, que suas principais capacidades operacionais não foram comprometidas.

Enquanto o problema era resolvido, a agência adotou horários escalonados para a chegada dos funcionários. Até o momento, não existem evidências de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético.

A falha ocorre em meio a uma sequência de problemas tecnológicos registrados nos Estados Unidos nos últimos dias. Entre os episódios estão a instabilidade global nos serviços da Microsoft, a paralisação nacional de voos na sexta-feira (13), dificuldades de acesso a sistemas bancários e uma falha nos sistemas da United Airlines.

Também nesta terça-feira, usuários relataram problemas nos sistemas de comunicação e nos radares do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS). Não há confirmação de ligação entre as ocorrências.

