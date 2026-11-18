Especialista afirma que lesões encontradas no corpo do financista são mais compatíveis com homicídio do que com suicídio; autoridades de Nova York mantêm conclusão original.

Uma nova análise de registros da autópsia de Jeffrey Epstein reacendeu dúvidas sobre as circunstâncias de sua morte, em agosto de 2019. O médico-legista Michael Freeman, especialista em medicina forense, concluiu que o financista provavelmente foi assassinado, contrariando a conclusão oficial de suicídio.

O estudo foi realizado a partir de documentos, fotografias e informações fornecidas pelo irmão de Epstein. Freeman trabalhou com outros dois pesquisadores e desenvolveu modelos biomecânicos em 3D para analisar as lesões no corpo.

Segundo o especialista, marcas no pescoço, ferimentos no rosto e no ombro esquerdo não seriam compatíveis com um enforcamento suicida. Ele considera que as evidências apontam para uma possível estrangulação por trás, utilizando um tecido estreito com nós, encontrado na cela.

A conclusão, porém, não é consenso entre especialistas. A patologia forense pode envolver diferentes interpretações, e uma investigação do The New York Times publicada em junho apontou que quase nenhum dos profissionais consultados considerava possível determinar conclusivamente se a morte foi suicídio ou homicídio apenas com as evidências médicas.

O Escritório do Médico-Legista de Nova York afirmou que mantém sua conclusão original de suicídio. A investigação também foi marcada por falhas, incluindo câmeras que não funcionavam, preservação inadequada de evidências e registros falsificados por agentes penitenciários.

O relatório de Freeman ainda não foi publicado em revista acadêmica. O especialista afirmou que pretende submetê-lo novamente para avaliação.