Os Estados Unidos perderam oficialmente o status de país livre de sarampo, reconhecimento mantido desde 2000. A decisão foi anunciada nesta terça-feira pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), após o país registrar mais de 5,4 mil casos da doença em 2026.



Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), foram contabilizadas 5.412 infecções neste ano, mais que o dobro do total registrado em 2025. O balanço também aponta mais de 590 hospitalizações e pelo menos seis mortes relacionadas à doença.

A perda do status ocorre quando um país registra transmissão local contínua do vírus ou surtos que persistem por 12 meses ou mais. Neste ano, casos de sarampo foram confirmados em 45 estados americanos e em Washington, D.C.

Quem corre mais risco?

Pessoas não vacinadas são as mais vulneráveis. Segundo o CDC, 96% dos infectados em 2026 não haviam sido vacinados ou não tinham informações sobre seu histórico de vacinação.

Bebês, gestantes e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido também estão entre os grupos de maior risco, especialmente porque nem todos podem receber a vacina.

Para recuperar o reconhecimento, os Estados Unidos precisarão interromper a transmissão contínua e ampliar a cobertura vacinal. A OPAS recomenda que pelo menos 95% da população esteja imunizada para evitar novos surtos.