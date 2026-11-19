A Waymo suspendeu temporariamente as viagens comerciais de seus táxis autônomos em rodovias nos Estados Unidos, após o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (DMV) proibir a circulação e os testes desses veículos em freeways no estado.

A medida foi anunciada depois de dois incidentes registrados em novembro. No primeiro, em 5 de novembro, três veículos sem motorista entraram em uma área de obras. No dia seguinte, outro carro da empresa tentou contornar viaturas da Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) que realizavam um bloqueio no trânsito, em uma rodovia de San Francisco.

Segundo o DMV, os episódios representam riscos à segurança pública, principalmente pela entrada dos veículos em áreas de construção com trabalhadores e equipamentos.

A Waymo informou que a suspensão das viagens comerciais em rodovias também foi aplicada nos demais mercados onde oferece o serviço, incluindo Miami, Austin e Phoenix. A empresa afirmou que continuará realizando testes em rodovias com especialistas treinados dentro dos veículos.

A companhia não informou quando pretende retomar as operações. Na Califórnia, a restrição permanecerá até que a empresa comprove ter adotado medidas eficazes para corrigir os problemas identificados pelas autoridades.

A Waymo afirmou que os incidentes recentes não provocaram feridos nem colisões.