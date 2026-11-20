Motoristas de charretes do Central Park, em Nova York, entraram com uma ação judicial contra a prefeitura para tentar impedir o fim dos tradicionais passeios turísticos com cavalos. O processo foi apresentado na quinta-feira (20), poucos minutos depois de o prefeito Zohran Mamdani sancionar a lei que determina o encerramento da atividade até junho de 2028.

A ação foi movida pelo sindicato que representa os trabalhadores e argumenta que a proibição prejudica o sustento dos profissionais e desconsidera direitos de propriedade e contratos. O grupo também questiona a constitucionalidade da medida e afirma que procedimentos legais municipais não teriam sido respeitados.

A decisão de proibir as charretes ganhou força após a morte do turista indiano Romanch Mahajan, de 18 anos, na primavera passada. Ele morreu depois de saltar de uma charrete desgovernada. O caso teria sido a primeira morte registrada em um acidente envolvendo esse tipo de passeio no Central Park.

Defensores dos direitos dos animais há anos criticam a atividade, alegando maus-tratos e riscos à segurança dos cavalos. Já apoiadores do setor defendem a tradição histórica dos passeios.

Ao sancionar a lei, Mamdani afirmou que a cidade mudou e que as regras também precisam acompanhar essa transformação. A prefeitura promete apresentar, em abril de 2027, um plano de transição profissional, com capacitação, oportunidades educacionais e auxílio financeiro para os trabalhadores afetados.

O Departamento Jurídico de Nova York informou que está analisando o processo.