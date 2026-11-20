A Casa Branca criou uma força-tarefa para evitar que uma nova falha provoque a paralisação nacional dos voos nos Estados Unidos. A iniciativa foi anunciada após o problema técnico registrado na última sexta-feira, que levou à suspensão das operações aéreas por aproximadamente quatro horas.

Segundo autoridades ouvidas pela CBS News, o grupo reúne representantes da Administração Federal de Aviação (FAA), da comunidade de inteligência, do Departamento de Defesa e do Departamento de Transportes. A primeira reunião aconteceu na segunda-feira, na Casa Branca.

A paralisação começou pouco depois das 15h30 e provocou o cancelamento de milhares de voos, enquanto cerca de 3.500 aeronaves estavam no ar. Uma investigação preliminar da FAA apontou que um roteador que estava sendo substituído no estado do Arkansas pode ter causado a falha.

O episódio também reacendeu preocupações sobre a infraestrutura tecnológica do controle de tráfego aéreo americano. Um relatório do Government Accountability Office (GAO), divulgado em setembro, alertou que a modernização dos sistemas pode estar priorizando a velocidade em detrimento dos custos e dos riscos de interrupções nas operações.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o governo precisa abandonar sistemas antigos de comunicação e pediu ao Congresso US$ 50 bilhões para atualizar a infraestrutura. Ele, no entanto, não descartou a possibilidade de novas paralisações durante o processo de modernização.

Agências de inteligência descartaram inicialmente a hipótese de sabotagem ou atividade criminosa, mas as causas definitivas da falha ainda estão sendo investigadas.