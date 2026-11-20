O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou na sexta-feira um plano para fechar o complexo penitenciário de Rikers Island e substituí-lo por quatro unidades menores, distribuídas pelos distritos da cidade.

A prefeitura tem obrigação legal de encerrar as atividades do complexo até agosto de 2027. Uma das unidades de Rikers já foi fechada neste ano, mas as demais continuam funcionando. A primeira das novas prisões, no entanto, só deverá ser inaugurada em 2029.

Enquanto isso, a administração municipal pretende investir milhões de dólares para reduzir a população carcerária e melhorar as condições de detenção. O plano prevê US$ 50 milhões para programas de capacitação profissional, educação, atendimento psicológico e tratamento contra dependência química. Outros US$ 76 milhões serão destinados a iniciativas comunitárias e programas de supervisão para evitar que mais pessoas permaneçam presas enquanto aguardam julgamento.

A prefeitura também pretende acelerar processos judiciais e ampliar o atendimento hospitalar para pessoas com necessidades médicas e de saúde mental graves.

As quatro novas unidades terão capacidade para aproximadamente 4.100 pessoas, número inferior aos cerca de 6.700 detentos registrados em Rikers em junho.

O projeto, porém, enfrenta resistência de lideranças comunitárias, que questionam os impactos das obras nos bairros onde as novas prisões serão construídas.

Rikers Island enfrenta há anos problemas relacionados à violência e à segurança. Segundo Mamdani, a frequência de agressões no complexo é oito vezes maior que a registrada em prisões semelhantes, e os detentos permanecem no local quase quatro vezes mais tempo que a média nacional.