O Exército dos Estados Unidos pretende detonar cerca de cinco toneladas de explosivos deteriorados em uma fábrica de munições em Iowa, mesmo após uma decisão judicial suspender a operação. Os militares alegam que o material está instável e pode provocar uma explosão acidental.

A detonação está prevista para quarta-feira (25), no Iowa Army Ammunition Plant, em Middletown. Segundo documentos apresentados à Justiça, o governo pretende recorrer a uma exceção legal para situações de emergência, argumentando que a queda das temperaturas aumenta o risco de explosão.

O material é azida de chumbo, um composto altamente instável utilizado na fabricação de detonadores de munição. Em março, funcionários encontraram 68 barris do produto em processo de deterioração. A cristalização da substância tornou o armazenamento perigoso.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) autorizou emergencialmente a detonação, considerando que o material representa uma ameaça à saúde humana e ao meio ambiente. O Exército afirma que destruir os explosivos no próprio local é a alternativa mais segura.

Ambientalistas contestam operação

Na quinta-feira, um tribunal federal de apelações suspendeu a autorização para a explosão após uma ação apresentada pelo Iowa Environmental Council e pelo Sierra Club.

As organizações afirmam que outras formas de eliminar o material, incluindo tratamentos químicos, não foram suficientemente avaliadas. Também criticam a falta de transparência e de comunicação com os moradores das áreas próximas.

O governo, por sua vez, argumenta que pode agir sem autorização ambiental convencional diante de uma ameaça imediata envolvendo explosivos e munições.

Moradores recebem orientações de segurança

A operação pode liberar uma nuvem de partículas contendo chumbo, com possibilidade de dispersão pelo ar e contaminação do solo. Por isso, moradores foram orientados a permanecer dentro de casa, manter portas e janelas fechadas e proteger animais domésticos e de criação.

Após a detonação, também será necessário limpar veículos, parapeitos e superfícies externas. As autoridades alertaram ainda para o risco de quebra de vidros antigos devido às vibrações provocadas pelas explosões.

Middletown tem aproximadamente 400 habitantes, mas milhares de pessoas em comunidades vizinhas podem ser afetadas. Alguns moradores receberam recomendação para deixar temporariamente a região durante a operação.

A disputa judicial ocorre em meio a preocupações sobre os riscos da exposição ao chumbo, substância tóxica para seres humanos e animais.

Fonte: G1