Mais de 1.600 voos da Delta Air Lines sofreram atrasos em todo os Estados Unidos neste domingo (22), após uma falha técnica em um dos sistemas responsáveis pelo cálculo de peso e balanceamento das aeronaves antes da decolagem.

Segundo a companhia, cerca de 49% dos voos registraram atrasos superiores a 15 minutos. A maior parte dos impactos ocorreu no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, mas outras operações com destino à cidade também foram afetadas.

A Delta informou que a falha não foi causada por um ataque cibernético e não teve relação com os sistemas de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA).

Durante a interrupção, equipes utilizaram procedimentos manuais para manter as operações com segurança. No domingo à tarde, a companhia confirmou que o sistema havia voltado a funcionar normalmente.

A empresa também informou que está oferecendo remarcação de voos, refeições e hospedagem aos passageiros afetados. Clientes que tiveram voos cancelados e não desejam mais viajar poderão receber reembolso.

Fonte: ABC