São Francisco pode registrar uma das marés mais altas da história nesta semana. Na Flórida, quarta-feira deve concentrar as chuvas mais intensas, com previsão de tempo mais seco e temperaturas amenas no feriado.

Autoridades da Costa Oeste dos Estados Unidos emitiram novos alertas para alagamentos costeiros, erosão e ondas fortes durante a semana do Dia de Ação de Graças. A preocupação é maior no norte da Califórnia e no noroeste do Pacífico, regiões que ainda se recuperam das tempestades e inundações da semana passada.

Na região da Baía de São Francisco, um alerta de inundação costeira está em vigor de segunda-feira (23) até quinta-feira (26). Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, a elevação da maré pode provocar alagamentos em áreas baixas, interdições de estradas e erosão costeira.

A maré alta prevista para quarta-feira (25) pode se aproximar de um recorde histórico, devido à combinação de lua cheia, ondas intensificadas pelas tempestades recentes e condições associadas ao fenômeno El Niño.

Diante da previsão, o prefeito de São Francisco, Daniel Lurie, pediu que moradores levem os alertas a sério e considerem evitar viagens durante o feriado.

Flórida terá semana de chuva e queda nas temperaturas

Na Flórida, a previsão indica aumento das chuvas a partir de terça-feira (24), com quarta-feira (25) como o dia mais chuvoso da semana. São esperadas pancadas generalizadas, temporais e possibilidade de tempestades mais fortes no sul do estado.

Na quinta-feira (26), Dia de Ação de Graças, o tempo deve ficar mais seco e fresco após a passagem de uma frente fria.

No sul da Flórida, as temperaturas máximas devem ficar na casa dos 70°F (21°C a 26°C), com mínimas na faixa dos 60°F (15°C a 20°C). Na região central, as mínimas podem chegar aos 50°F (10°C), enquanto o norte do estado e o Panhandle podem registrar temperaturas entre 40°F e 50°F (4°C a 10°C) durante a noite.

Mesmo com a melhora prevista para o feriado, autoridades recomendam atenção a possíveis pontos de alagamento e pistas escorregadias em áreas atingidas pelas chuvas recentes.

A previsão ocorre em uma das semanas de maior movimento nas estradas americanas. Segundo a AAA, cerca de 81,5 milhões de pessoas devem viajar pelo menos 50 milhas (80 quilômetros) durante o período de Ação de Graças.