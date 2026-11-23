O FBI está investigando uma possível invasão cibernética ao National Crime Information Center (NCIC), um dos principais bancos de dados utilizados pelas forças policiais dos Estados Unidos. A suspeita é de que hackers tenham conseguido acessar o sistema durante o último fim de semana.
A informação foi divulgada inicialmente pela CNN e confirmada à agência Associated Press por uma fonte familiarizada com a investigação. Até esta segunda-feira (23), o FBI não havia divulgado detalhes sobre a invasão nem confirmado publicamente a extensão do incidente.
O NCIC é utilizado por departamentos de polícia locais, estaduais e federais para consultar informações importantes durante investigações, abordagens policiais e verificações de antecedentes.
O sistema reúne registros sobre pessoas procuradas pela Justiça, indivíduos desaparecidos, históricos criminais, mandados de prisão, veículos e armas roubados, além de ordens de proteção judicial.
O que pode ter sido comprometido?
Ainda não se sabe quais informações foram acessadas pelos invasores, se algum dado foi copiado ou se houve alteração nos registros armazenados.
A preocupação das autoridades é que uma eventual exposição dessas informações possa comprometer dados sensíveis utilizados diariamente em operações policiais em todo o país.
Além do risco à privacidade, especialistas em segurança digital alertam que uma possível alteração de registros poderia afetar a confiabilidade das informações consultadas pelos agentes durante abordagens e investigações.
O FBI também não esclareceu se a invasão provocou interrupções no funcionamento do sistema ou comprometeu sua integridade.
Segunda ocorrência envolvendo sistemas do FBI em poucos meses
O episódio acontece cerca de dois meses depois de outro incidente cibernético envolvendo sistemas da agência. Em setembro, o grupo de hackers ShinyHunters afirmou ter obtido informações de funcionários e candidatos do FBI após comprometer o portal de recrutamento da instituição.
Até o momento, não há confirmação de que os dois episódios estejam relacionados ou tenham sido realizados pelos mesmos invasores.
A nova investigação reacende o debate sobre a segurança digital de sistemas governamentais que armazenam informações sensíveis de milhões de pessoas.
O caso segue em apuração, e as autoridades ainda não divulgaram a identidade dos responsáveis nem a dimensão do possível acesso indevido aos dados.
Policial
Sistema reúne informações sobre pessoas procuradas, desaparecidos, antecedentes criminais e veículos roubados; autoridades ainda não sabem quais dados podem ter sido acessados.
O FBI está investigando uma possível invasão cibernética ao National Crime Information Center (NCIC), um dos principais bancos de dados utilizados pelas forças policiais dos Estados Unidos. A suspeita é de que hackers tenham conseguido acessar o sistema durante o último fim de semana.