O FBI está investigando uma possível invasão cibernética ao National Crime Information Center (NCIC), um dos principais bancos de dados utilizados pelas forças policiais dos Estados Unidos. A suspeita é de que hackers tenham conseguido acessar o sistema durante o último fim de semana.

A informação foi divulgada inicialmente pela CNN e confirmada à agência Associated Press por uma fonte familiarizada com a investigação. Até esta segunda-feira (23), o FBI não havia divulgado detalhes sobre a invasão nem confirmado publicamente a extensão do incidente.

O NCIC é utilizado por departamentos de polícia locais, estaduais e federais para consultar informações importantes durante investigações, abordagens policiais e verificações de antecedentes.

O sistema reúne registros sobre pessoas procuradas pela Justiça, indivíduos desaparecidos, históricos criminais, mandados de prisão, veículos e armas roubados, além de ordens de proteção judicial.

O que pode ter sido comprometido?

Ainda não se sabe quais informações foram acessadas pelos invasores, se algum dado foi copiado ou se houve alteração nos registros armazenados.

A preocupação das autoridades é que uma eventual exposição dessas informações possa comprometer dados sensíveis utilizados diariamente em operações policiais em todo o país.

Além do risco à privacidade, especialistas em segurança digital alertam que uma possível alteração de registros poderia afetar a confiabilidade das informações consultadas pelos agentes durante abordagens e investigações.

O FBI também não esclareceu se a invasão provocou interrupções no funcionamento do sistema ou comprometeu sua integridade.

Segunda ocorrência envolvendo sistemas do FBI em poucos meses

O episódio acontece cerca de dois meses depois de outro incidente cibernético envolvendo sistemas da agência. Em setembro, o grupo de hackers ShinyHunters afirmou ter obtido informações de funcionários e candidatos do FBI após comprometer o portal de recrutamento da instituição.

Até o momento, não há confirmação de que os dois episódios estejam relacionados ou tenham sido realizados pelos mesmos invasores.

A nova investigação reacende o debate sobre a segurança digital de sistemas governamentais que armazenam informações sensíveis de milhões de pessoas.

O caso segue em apuração, e as autoridades ainda não divulgaram a identidade dos responsáveis nem a dimensão do possível acesso indevido aos dados.