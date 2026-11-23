Um instrutor brasileiro de jiu-jítsu foi preso na quinta-feira (19), em Newport Beach, na Califórnia, suspeito de cometer crimes sexuais contra uma adolescente. Marcos Gomes Guedes, de 24 anos, dava aulas nas cidades de Costa Mesa e Mission Viejo.

Segundo a polícia de Costa Mesa, os investigadores acreditam que o suspeito passou vários meses manipulando e conquistando a confiança da menor antes de coagi-la a manter um relacionamento sexual, que teria se estendido até setembro.

A investigação aponta que Guedes teria utilizado sua posição como instrutor para se aproximar da vítima, oferecendo treinamento na modalidade antes dos supostos abusos.

As autoridades divulgaram uma fotografia do brasileiro e pedem que possíveis outras vítimas ou pessoas com informações sobre o caso procurem a polícia.

Informações podem ser repassadas ao detetive E. Nippert, pelo telefone 714-754-5097, ou ao sargento D. Sevilla, pelo número 714-754-4933.

Fonte: NBC