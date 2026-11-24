O Exército dos Estados Unidos detalhou os procedimentos de segurança para uma explosão controlada de quase 4,4 toneladas de azida de chumbo na Iowa Army Ammunition Plant, instalação militar localizada em Middletown, no estado de Iowa. A operação está prevista para as 9h de quarta-feira (25), pelo horário local.

Diante dos riscos envolvendo a substância tóxica e altamente explosiva, as autoridades recomendaram que moradores de áreas próximas deixem suas casas na terça-feira (24) e permaneçam fora da região pelo menos até sexta-feira (27).

A recomendação de evacuação abrange uma área em formato de cone de cinco milhas (cerca de 8 quilômetros) a sudoeste da instalação, além de uma milha adicional na direção prevista de dispersão do material.

O governo informou que a operação utilizará barreiras de espuma, blocos de gel e uma cortina de água para tentar conter os efeitos da explosão. A orientação é especialmente direcionada a crianças, mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) informou que oferecerá transporte, hospedagem temporária e alimentação aos moradores que decidirem deixar a região.

Segundo o Exército, a detonação foi considerada a única alternativa segura após meses de estudos. Os barris armazenados na instalação apresentam deterioração acelerada, com acúmulo de cristais de azida de chumbo na parte externa e nas tampas, o que impede sua movimentação e abertura para tratamento químico.

A operação estava inicialmente prevista para a semana anterior, mas foi adiada duas vezes devido às condições climáticas e a uma ação judicial apresentada por organizações ambientais. Os grupos alertaram para a possibilidade de dispersão de partículas de chumbo em uma área extensa. A Justiça federal suspendeu temporariamente a autorização, mas retirou a restrição na segunda-feira (23), permitindo a continuidade do plano.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) informou que monitorará os níveis de chumbo na região após a explosão e divulgará os dados coletados até que as concentrações retornem a níveis considerados seguros.