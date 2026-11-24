Uma jovem americana que morreu aos 18 anos pode se tornar a primeira santa da Geração Z. Maria Middleton, natural do condado de Bucks, na Pensilvânia, teve seu processo de beatificação e canonização aprovado em uma votação da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos.

A iniciativa foi apresentada pelo arcebispo da Filadélfia, Nelson Perez, e destaca a fé demonstrada por Maria durante o tratamento de um tumor cerebral inoperável, diagnosticado quando ela tinha 16 anos.

Nascida em 2002, Maria gostava de dançar, ouvir Taylor Swift e passar tempo com seus animais de estimação. Seus pais a descrevem como uma adolescente comum, mas com uma fé e dedicação à espiritualidade consideradas extraordinárias.

Durante a doença, pessoas de diferentes partes do mundo passaram a rezar por ela. Mesmo enfrentando o câncer, Maria conseguiu participar de uma viagem missionária a Uganda.

Ela morreu em outubro de 2020. Desde então, seu túmulo, no Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa, recebe visitantes de vários países. Após sua morte, os pais também encontraram escritos nos quais a jovem registrava suas reflexões sobre a fé. Uma de suas últimas mensagens foi “Think Hope” (Pense na esperança), título de um livro sobre sua história.

O avanço da causa representa a primeira etapa do processo de santificação. A iniciativa ainda precisa da aprovação do Vaticano, que deverá autorizar a investigação sobre a vida e os escritos de Maria. Para a canonização, também será necessário o reconhecimento de dois milagres atribuídos à sua intercessão.

Se for canonizada, Maria poderá se tornar a quarta santa nascida nos Estados Unidos e a primeira integrante da Geração Z a receber esse reconhecimento.

