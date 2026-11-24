Uma brasileira de 66 anos foi indiciada por um júri federal em Massachusetts, nos Estados Unidos, sob acusação de aplicar um golpe financeiro de mais de US$ 1 milhão em um americano de 85 anos.

Maria Auxiliadora Rezende, residente em Revere, teria iniciado um relacionamento amoroso com o idoso, que apresenta problemas de saúde e memória. Segundo os documentos da investigação, ela o convenceu de que receberia como herança uma propriedade rural no Brasil e que ambos poderiam lucrar com o investimento.

Para isso, teria pedido que a vítima ajudasse a pagar um suposto imposto sobre herança e despesas jurídicas no Brasil. No entanto, segundo os investigadores, a propriedade, a herança, os impostos e os advogados mencionados não existiam.

A acusação afirma que o idoso transferiu mais de US$ 1 milhão para Rezende e pessoas associadas ao esquema.

A brasileira foi presa e formalmente acusada em 10 de novembro de 2026. Ela responde por uma acusação de fraude eletrônica (wire fraud), crime que prevê pena de até 20 anos de prisão, além de multa de US$ 250 mil e até três anos de liberdade supervisionada.

O caso está sendo investigado por autoridades federais americanas, incluindo o Serviço de Receita Federal (IRS) e o Departamento de Segurança Interna (HSI). A acusação ainda deverá ser analisada pela Justiça.