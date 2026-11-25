O presidente Donald Trump concedeu perdão oficial a dois perus, chamados Freedom e Feathers, nesta terça-feira (24), durante a tradicional cerimônia de Thanksgiving na Casa Branca. A iniciativa faz parte de um evento anual que antecede o feriado de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira (26).

Durante a cerimônia, Trump anunciou que as aves receberiam um perdão “total, absoluto e incondicional”, garantindo que não serão abatidas. Ao falar sobre Freedom, o presidente declarou que o animal estava oficialmente perdoado. Já Feathers havia fugido para os arbustos, mas, segundo Trump, também receberia o benefício.

Os dois perus foram criados por Scott e Becky Rightsell, em uma propriedade rural em Fort Sybert, na Virgínia Ocidental. Eles chegaram à fazenda ainda filhotes, em julho, e passaram por uma preparação especial para se acostumar com câmeras, flashes, barulho e contato com pessoas.

Segundo os criadores, a escolha levou em consideração tanto a aparência quanto o temperamento dos animais.

Tradição tem quase 80 anos

A cerimônia deste ano marcou a 79ª edição da apresentação nacional dos perus de Thanksgiving. A tradição começou em 1947, quando a Federação Nacional do Peru passou a presentear o presidente dos Estados Unidos com aves. O perdão presidencial, porém, só se tornou parte oficial do evento em 1989, durante o governo de George H.W. Bush.

Após a visita à Casa Branca, Freedom e Feathers serão levados para a Universidade Texas A&M, em College Station, onde viverão o restante de suas vidas. A instituição preparou um espaço climatizado, com varanda e acesso à área externa, além de designar seis estudantes para cuidar dos animais.

Apesar do perdão concedido às duas aves, a Federação Nacional do Peru estima que cerca de 30 milhões de perus serão servidos nas refeições de Thanksgiving em todo o país.