Novos mapas divulgados pelo Exército dos Estados Unidos mostram que uma nuvem de poeira com chumbo poderá se deslocar para o sudoeste após a detonação de aproximadamente cinco toneladas de azida de chumbo degradada, prevista para esta quarta-feira (25), na véspera do Thanksgiving.

A operação será realizada às 9h, no horário local, na unidade militar Iowa Army Ammunition Plant, em Middletown. O material está armazenado em 68 barris. Segundo os mapas, a pluma poderá avançar em direção ao nordeste do Missouri ao longo do dia, entre 9h e 17h.

Um alerta enviado a celulares na terça-feira recomendou que pessoas em um raio de até cinco milhas (cerca de 8 km) a sudoeste da instalação estejam preparadas para uma possível evacuação. Moradores em áreas de até 20 milhas (aproximadamente 32 km) foram orientados a permanecer dentro de casa, com as janelas fechadas.

As projeções indicam que a nuvem poderá alcançar áreas próximas a cidades do Missouri, incluindo Knox City e Macon. As autoridades ressaltam, porém, que os mapas são previsões sujeitas a mudanças conforme as condições do vento e não significam que haverá exposição prejudicial em todos os locais indicados.

O estado do Missouri anunciou monitoramento adicional da qualidade do ar e da água. Em Illinois, autoridades estaduais também acompanham a situação. A agência ambiental do estado havia solicitado ao Exército modelos atualizados da dispersão, mas ainda não tinha recebido os dados, segundo representantes locais.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que cerca de 250 propriedades rurais possam ser afetadas. Produtores da região demonstraram preocupação com possíveis impactos sobre o solo e os animais.

Por que o Exército fará a detonação?

A azida de chumbo está armazenada na instalação há mais de 20 anos, em recipientes cobertos por terra e mantidos em uma mistura de etanol e água para garantir sua estabilidade. Uma inspeção realizada neste ano identificou a evaporação de parte da água, o que teria provocado a recristalização do material e aumentado sua sensibilidade a atritos e impactos.

Segundo o Exército, a movimentação dos barris poderia provocar uma explosão acidental. Por isso, a instituição considera a detonação controlada a alternativa mais segura.

Para reduzir a dispersão de poeira, foram instaladas barreiras de proteção e estão previstos o uso de géis e espumas balísticas, além da aplicação de milhares de litros de água.

A operação foi alvo de críticas de autoridades e organizações ambientais, que questionaram os riscos e pediram alternativas. A detonação chegou a ser suspensa temporariamente pela Justiça, mas uma corte federal de apelações autorizou a continuidade do plano na segunda-feira (23).

O Exército deverá atualizar as previsões da nuvem seis horas antes da operação e, depois, a cada hora até a conclusão. As autoridades recomendam que moradores permaneçam em ambientes fechados durante a detonação e lavem com água as superfícies externas após o procedimento.

