A semana do Thanksgiving começou com expectativa de movimento intenso nos aeroportos, rodovias e ferrovias dos Estados Unidos. Segundo a American Automobile Association (AAA), cerca de 81,5 milhões de pessoas devem viajar pelo menos 50 milhas (80 quilômetros) entre terça-feira (24) e segunda-feira (30).

Desse total, aproximadamente 73 milhões devem viajar de carro, quase 6 milhões de avião e outros 2,6 milhões de ônibus, trem ou cruzeiro.

A Administração de Segurança nos Transportes (TSA) estima que quase 17,6 milhões de passageiros passarão pelos controles de segurança dos aeroportos entre 24 e 30 de novembro. O domingo (29), após o feriado, deve ser o dia de maior movimento, com mais de 3 milhões de passageiros.

Melhores e piores dias para viajar

De acordo com a empresa de análise de tráfego INRIX, quinta-feira (26), dia do Thanksgiving, deve ser o dia mais tranquilo para viajar. Já domingo (29) é apontado pela plataforma Hopper como o pior dia, devido à concentração de passageiros que retornam para casa.

As companhias aéreas também se preparam para uma das semanas mais movimentadas do ano. A American Airlines espera transportar mais de 8 milhões de passageiros entre 19 de novembro e 1º de dezembro. A United Airlines prevê mais de 500 mil passageiros por dia no mesmo período.

Alertas de tempestades e mudanças nos voos

A previsão de tempestades em diferentes regiões do país levou United, American e Southwest a oferecerem flexibilização para passageiros com voos de e para o Aeroporto Internacional de San Francisco na quarta-feira (25).

A medida permite remarcar passagens sem cobrança de taxas. Na United e na American, o novo voo deve partir até 28 de novembro. Já os clientes da Southwest têm até 14 dias após a data original da viagem para fazer a remarcação.

Também há alertas de possíveis alagamentos em San Francisco e Charleston, na Carolina do Sul, além de previsão de rajadas de vento de até 60 milhas por hora (cerca de 97 km/h) em Nova York na quinta-feira, o que pode afetar a tradicional parada de Thanksgiving da Macy's.

Quando o passageiro tem direito a reembolso?

Pelas regras do Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT), passageiros têm direito ao reembolso integral quando a companhia cancela o voo e o cliente opta por não viajar.

O reembolso também é obrigatório em casos de alterações ou atrasos considerados significativos: três horas ou mais em voos domésticos e seis horas ou mais em voos internacionais.

O passageiro pode aceitar um voo alternativo ou crédito oferecido pela companhia, mas, nesse caso, perde o direito ao reembolso previsto para o cancelamento ou alteração significativa.

O DOT determina que os valores sejam devolvidos automaticamente, pelo meio de pagamento original e em até 20 dias.

A recomendação para quem vai viajar é acompanhar os aplicativos das companhias aéreas, verificar possíveis alterações no itinerário e chegar com antecedência aos aeroportos.