Nidal Hasan, ex-major do Exército americano condenado pelo massacre na base militar de Fort Hood, no Texas, pediu à Justiça dos Estados Unidos a suspensão de sua execução, prevista para 3 de dezembro.

O pedido foi apresentado na terça-feira (24) a um tribunal federal no Kansas. Hasan pretende contestar constitucionalmente sua condenação e solicitou o adiamento da execução enquanto prepara os argumentos jurídicos. Uma audiência para analisar o caso foi marcada para esta quarta-feira (25).

Em novembro de 2009, Hasan matou 13 pessoas, incluindo 12 militares, e deixou outras 30 feridas durante um ataque em Fort Hood. Atualmente, ele está preso em uma unidade militar de segurança máxima no Kansas.

Execução cercada de polêmica

Caso seja realizada na data prevista, a execução será a primeira por pelotão de fuzilamento militar nos Estados Unidos desde 1945.

O caso também gerou controvérsia após o secretário de Defesa, Pete Hegseth, anunciar inicialmente a intenção de transmitir o procedimento ao vivo pela internet. A proposta provocou críticas, e Donald Trump posteriormente cancelou a transmissão, mantendo a possibilidade de presença de testemunhas.

Hegseth também defendeu que a execução ocorra no local do atentado, com a presença de familiares das vítimas. Trump já se referiu a Hasan como um "maníaco".

Fonte: G1