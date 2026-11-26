Pela primeira vez em sua história, o tradicional desfile de Ação de Graças da Macy’s foi adiado por causa das condições climáticas. A edição de 100 anos do evento, que aconteceria nesta quinta-feira (26), foi transferida para sábado (28), às 8h30.

A decisão foi anunciada pela organização na quarta-feira, diante da previsão de uma forte tempestade costeira, com rajadas de vento que podem chegar a 65 milhas por hora (cerca de 105 km/h), além de possibilidade de alagamentos repentinos.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e autoridades policiais apoiaram a mudança. Segundo a Macy’s, a segurança dos participantes e do público foi o principal motivo para o adiamento.



Risco envolvendo os balões

A preocupação também está relacionada aos riscos provocados pelos ventos fortes. Em edições anteriores, balões gigantes perderam o controle e atingiram postes, causando ferimentos em espectadores e policiais.Em 1997, o balão do Gato de Cartola atingiu um poste próximo ao Central Park, derrubando uma estrutura pesada e deixando quatro pessoas feridas. Em 1993, os balões do Sonic e de outros personagens também provocaram acidentes.

Emergência declarada em Nova York

A governadora Kathy Hochul declarou estado de emergência para Nova York, Nassau, Suffolk e Westchester diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes.A mudança de data também exige ajustes na operação do desfile. Mais de mil policiais que estariam de folga no sábado serão convocados para trabalhar no evento. As equipes da Macy’s também terão de acelerar a preparação dos balões, um processo que normalmente leva semanas.O desfile foi suspenso entre 1942 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o hélio utilizado nos balões foi destinado ao esforço de guerra. No entanto, nunca havia sido adiado por causa do clima.

Fonte: CBS