Tremor foi sentido em diferentes áreas do sul da Califórnia neste sábado (28). Equipes de emergência foram mobilizadas para verificar possíveis danos, mas não havia registro inicial de feridos.

Um terremoto de magnitude 5,0 atingiu o sul da Califórnia na manhã deste sábado (28), com epicentro próximo à cidade de Manhattan Beach, no condado de Los Angeles. O tremor foi registrado às 9h30, no horário local, e foi sentido em diferentes comunidades da região.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro ficou localizado a aproximadamente 6 quilômetros a sudoeste de Manhattan Beach, próximo à costa do Pacífico. A profundidade estimada foi de cerca de 12 quilômetros.

Após o abalo, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD) ativou o protocolo de resposta a terremotos. Equipes de todas as 106 estações de bombeiros da cidade foram mobilizadas para realizar inspeções terrestres, aéreas e marítimas, com o objetivo de identificar possíveis danos em estruturas, instalações e infraestruturas essenciais.

Em comunicado inicial, o departamento informou que não havia registros de feridos ou danos estruturais. A mobilização faz parte do procedimento padrão adotado pelas autoridades locais após tremores dessa intensidade.

A cidade de Manhattan Beach também orientou os moradores a permanecerem atentos à possibilidade de réplicas. Segundo as autoridades, novos tremores podem ocorrer minutos, horas ou até mesmo dias depois do evento principal.

Não havia ameaça de tsunami associada ao terremoto, segundo as informações divulgadas pelas autoridades.

Orientações de segurança

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles reforçou as recomendações de segurança para situações de terremoto. Caso um tremor aconteça enquanto a pessoa estiver dentro de um imóvel, a orientação é abaixar-se, procurar abrigo sob uma mesa ou móvel resistente e proteger a cabeça e o pescoço até que a movimentação termine.

As autoridades também recomendam verificar possíveis danos na residência ou no local de trabalho e acompanhar os comunicados oficiais.

O sul da Califórnia está localizado em uma região de intensa atividade sísmica, e tremores fazem parte das características geológicas da área.