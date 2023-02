Incêndio atinge 75 apartamentos em Miami Gardens; 200 pessoas estão desabrigadas

Um grande incêndio em um complexo de apartamentos em Miami Gardens obrigou centenas de residentes a se mudarem. No total, 75 unidades dentro do prédio foram afetadas.



As chamas começaram na manhã de sábado, 28, e a fumaça preta podia ser vista por quilômetros. O telhado do prédio foi queimado e arrancado. Janelas e laterais de vários apartamentos podem ser vistas carbonizadas.



A polícia de Miami Gardens e as unidades de resgate de incêndio de Miami-Dade responderam ao local do incêndio no New World Condominium Apartments, ao longo do bloco 39500 da Northwest 177th Street, pouco antes das 10h30 do sábado.

Mais de 40 unidades do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade responderam à cena. O combate ao fogo durou a maior parte do dia e, a certa altura, parte do telhado do prédio desabou.



“Desses 75, estamos projetando que aproximadamente metade foi destruída como resultado do colapso parcial do telhado, juntamente com danos causados pela água, fumaça e incêndio”, disse o chefe do resgate de bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah.



Muitos dos moradores do prédio foram pegos de surpresa, fugindo com poucos ou nenhum pertences. Grupos como a Global Empowerment Mission estão ajudando com recursos para ajudar os sobreviventes deslocados.



“Cada kit tem o suficiente para sustentá-los um pouco enquanto estão deslocados, e também temos alguns cartões de dinheiro que iremos distribuir”, disse Kimberly Bentley, da Global Empowerment Mission.

Outras agências, como a Cruz Vermelha Americana, e líderes do Condado de Miami-Dade também mantiveram uma presença constante no complexo.



Os bombeiros estão trabalhando para descobrir o que causou o incêndio.



Fonte: canal WSVN.