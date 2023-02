Mulher é encontrada sem vida do lado de fora do carro com filho dentro em Tampa

O Departamento de Polícia de Tampa está investigando a morte de uma mulher que foi encontrada sem vida ao lado de um veículo em um parque da cidade na noite de segunda-feira, 30. Uma criança, que seria filha da mulher, estava dentro do carro dormindo.



Pouco depois das 22h, a polícia foi enviada para o bloco 10700 do Pictorial Park Dr. localizado dentro da subdivisão de Easton Park em New Tampa por causa de relatos de uma mulher caída ao lado de um veículo.



Quando os policiais chegaram ao local, foi encontrado um Ford EcoSport SUV com uma criança dormindo em sua cadeirinha. A polícia afirmou que a mãe dos meninos, uma mulher de 20 anos, foi encontrada ao lado do carro com trauma na parte superior do corpo.



Segundo as autoridades, o menino saiu ileso e agora está sob os cuidados de um parente.

Detetives de homicídios estão investigando o incidente. A polícia informou que parecia que a mãe não morava no bairro onde foi encontrada.

Qualquer pessoa com informações relacionadas a este incidente deve ligar para o Departamento de Polícia de Tampa no número 813-231-6130 ou compartilhar uma dica por meio do TIP411, acessível por meio do aplicativo TampaPD.

Do you have info to help #YourTampaPD solve this case? Mother found deceased next to SUV in the Easton Park subdivision in New Tampa on Monday night. Her toddler was inside the vehicle unharmed. MORE: https://t.co/Ub5I74METM

Please call ?? 813-231-6130 w/ tips! pic.twitter.com/5CmZSCfOMB