Policial e motorista são sugados por cano durante enchente em Pensacola (FL)

Um policial e um motorista tiveram “sorte de estar vivos” depois de serem sugados por um cano de drenagem inundado e puxados para baixo de uma rodovia durante uma enchente na sexta-feira (16), de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Escambia.



O incidente aconteceu por volta de 1h40 da sexta-feira, quando o policial William Hollingsworth estava ajudando os motoristas a escaparem de “águas subindo rapidamente”.



A certa altura, o policial saiu de sua viatura para prestar ajuda ao cidadão que estava preso e afundando na água.



“Tanto o cidadão quanto o policial Hollingsworth foram sugados para um cano de drenagem e foram arrastados para baixo da estrada de quatro pistas da (Rodovia) 98. Eles ficaram submersos por aproximadamente 30 segundos e viajaram quase 30 metros debaixo d'água. Eles finalmente ressurgiram do outro lado da estrada – sorte de estarem vivos.”



Imagens da câmera corporal do policial foram compartilhadas no YouTube e mostram que estava chovendo forte e a estrada estava coberta pela enchente quando Hollingsworth saiu de sua viatura. Ele foi sugado para dentro do cano em 20 segundos.



Apenas a escuridão é vista por cerca de 30 segundos no vídeo, acompanhada pelos sons de água barulhenta e borbulhante.



Logo depois de saírem eles foram socorridos. Nenhum dos dois se feriram gravemente.



O Condado de Escambia, no Panhandle da Flórida, foi afetado por tempestades severas no último final de semana. Houve pelo menos 349 resgates de inundações no condado de Escambia só na noite de quinta-feira, informou a estação local WEAR.