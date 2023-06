Suprema Corte da Flórida suspende execuções de pena de morte

A Suprema Corte da Flórida suspendeu dois casos de pena de morte enquanto os juízes avaliam a nova lei do estado, que permite que os júris atribuam a execução aos réus sem votar por unanimidade.

A suspensão emitida na segunda-feira, 19, segue uma ordem do tribunal superior pedindo resumos sobre a petição de um réu alegando que “o equilíbrio constitucional final entre o poder do governo e os direitos individuais seria abalado pelo abuso do poder do governo” sob uma lei assinada pelo Gov. Ron DeSantis (R) em abril.



A lei permite sentenças de execução se pelo menos oito dos 12 jurados concordarem – o limite mais baixo para a pena de morte no país – levantando questões legais que vão desde os direitos substantivos dos réus até possíveis atoleiros processuais. Um desafio disse que a lei deveria ser aplicada apenas a novos casos de pena de morte, caso contrário, não seria justo para aqueles cujas equipes jurídicas litigaram casos por anos apenas para ter o novo padrão sancionado semanas antes do julgamento.

A procuradora-geral Ashley Moody (R) quer que os juízes opinem. Em uma reviravolta incomum, o peticionário que buscava a revisão original da lei pelo tribunal superior procurou arquivar seu caso, mas a equipe de Moody's instou o tribunal a manter o assunto vivo.

“A constitucionalidade e a aplicação adequada do estatuto da pena de morte recentemente alterado da Flórida são de importância óbvia”, disse Charmaine M. Millsaps, procuradora-geral adjunta da Flórida, em seu relatório. “O mais alto tribunal do Estado, com sua experiência especializada em casos capitais, incluindo seu conhecimento dos detalhes das versões anteriores do estatuto da pena de morte, deve decidir as questões de constitucionalidade e aplicação adequada do estatuto da pena de morte recentemente alterado.”



O futuro da lei é incerto. Supondo que a Suprema Corte da Flórida mantenha a regra do veredicto 8-4, ainda há a possibilidade de uma contestação da lei chegar à Suprema Corte dos EUA. Apesar da maioria conservadora na mais alta corte do país, decisões importantes recentes - como a decisão Ramos v. Louisiana de 2020 - indicam que os juízes podem optar por exigir veredictos unânimes para a pena de morte, disse Alavi.



Os casos suspensos são Hertz v. Florida, Flórida, nº SC2023-0885, registrado em 19/06/23 e Looney v. Flórida, Flórida, nº SC2023-0886, registrado em 19/06/23.



A Flórida executou quatro condenados à pena de morte em 2023.



Fonte: Bloomberg News Law.