Ex-policial escolar é inocentado de todas as acusações do tiroteio de Parkland (FL)

O ex-policial escolar de Parkland, Peterson, 60 anos, foi considerado inocente nesta quinta-feira, 29, em todas as 11 acusações contra ele relacionadas ao tiroteio em massa de 14 de fevereiro de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School.

Peterson, 60, começou a chorar assim que o juiz começou a ler os veredictos na tarde desta quinta-feira. Seu advogado de defesa, Mark Eiglarsh, também se emocionou a cada veredicto.



O policial era a única outra pessoa na escola com uma arma quando o atirador abriu fogo. Ele foi forçado a se aposentar após o tiroteio na escola.



Os pais Tony Montalto e Tom Hoyer, cujos filhos, Gina Montalto e Luke Hoyer, foram mortos no primeiro andar do edifício 1200, estavam no tribunal e ficaram desapontados com os veredictos.



“Neste caso, Scot Peterson foi deixado bem na porta do prédio em que o atirador entrou – a 3 metros da porta. Ele poderia ter dado 10 passos à frente. Ele poderia ter sido um herói”, disse Hoyer.



Fora do tribunal, Peterson falou com repórteres, dizendo que espera que nenhum oficial de recursos escolares do país tenha que passar pelo que ele passou.



O veterano de 32 anos na aplicação da lei disse que passou 28 desses anos trabalhando como policial escolar porque “queria fazer a diferença”.



Ele disse que foi pego de surpresa pelo então xerife de Broward, Scott Israel, que o culpou em uma entrevista coletiva por não ter entrado no prédio, embora ele diga que o xerife ainda não havia falado com ele após o massacre.



Peterson foi acusado de sete acusações de negligência infantil por quatro estudantes menores de idade mortos - Cara Loughran, Peter Wang, Jaime Guttenberg e Joaquin Oliver - e três feridos - Marian Kabachenko, Kyle Laman e Anthony Borges - no terceiro andar.



Ele chegou ao prédio com a arma em punho 73 segundos antes de Cruz chegar ao terceiro andar, mas em vez de entrar, ele recuou ao ouvir o tiroteio. Ele disse que não sabia de onde vinham os tiros.



O atirador já havia feito vítimas no primeiro andar e nenhuma no segundo.



Peterson também foi acusado de três acusações de contravenção e negligência culposa pelos adultos baleados no terceiro andar, incluindo o professor assassinado Scott Beigel, o estudante Meadow Pollack, de 18 anos, assassinado e a professora Stacey Lippel, que foi ferida no tiroteio.



Ele também enfrentou uma acusação de perjúrio por supostamente mentir para os investigadores sobre o que viu e ouviu naquele dia para encobrir a falha em confrontar o atirador.

Seu advogado de defesa disse aos jurados que Peterson não estava se encolhendo, mas sim assumindo uma posição tática de cobertura porque não sabia exatamente de onde vinham os tiros e que fez o melhor trabalho que pôde com as informações que tinha no momento.

“Pela primeira vez na história de nosso país, os promotores neste caso tentaram responsabilizar um oficial armado de recursos escolares por não fazer seu trabalho. Fizemos isso porque achamos que é importante não apenas para nossa comunidade, mas para o país como um todo", disse o procurador do estado de Broward, Harold Pryor.

Se ele tivesse sido condenado, Peterson poderia ter sido sentenciado a quase um século de prisão pelas acusações de negligência infantil e poderia ter perdido sua pensão anual de $ 104.000.