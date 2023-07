Disney relança clássicos nos cinemas em comemoração aos 100 anos

Como parte de sua celebração de 100 anos, a Disney está colocando alguns de seus filmes mais amados de volta aos cinemas.



A partir de julho e até outubro, será possível assistir nas telonas alguns clássicos inesquecíveis como "The Lion King" (O Rei Leão"), “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (“Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”, em português), também “Toy Story”, “Frozen” e “Beauty and the Beast” (“A Bela e a Fera”), entre outros.

A Disney e suas afiliadas Pixar, Lucasfilm, Marvel, 20th Century Studios e Searchlight Pictures, não relançam seus filmes nos cinemas com frequência, o que dá aos fãs uma grande oportunidade rara de reviver clássicos nas telonas.

Além de relançamentos, o Walt Disney Studios lança em 30 de junho a tão esperada quinta sequência de “Indiana Jones” de Harrison Ford. Em novembro, é a vez da sequência de “Captain Marvel” e um novo filme de animação da Disney, “Wish”, chegarem aos cinemas.



Confira abaixo a lista de filmes e datas de relançamento nos cinemas:

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) - 7 a 20 de julho

Toy Story (1995) - 21 de julho a 3 de agosto

Frozen (2013) - 4 a 17 de agosto

A Bela e a Fera (1991) - 18 a 31 de agosto

Os Incríveis (2004) - 1 a 14 de setembro

Viva: A Vida é Uma Festa (2017) - 14 a 28 de setembro

O Rei Leão (1994) - 29 de setembro a 12 de outubro

Moana (2016) - 13 a 26 de outubro.