Flórida é o terceiro estado em uso de palavrões nos EUA, cita pesquisa

A Flórida mais uma vez ganhou as manchetes e, desta vez, é por sua linguagem. De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo BonusFinder.com, o Sunshine State garantiu a posição nada invejável de ser o terceiro estado com maior uso de palavrões nos Estados Unidos.



Liderando o grupo de palavrões está ninguém menos que o próprio Lone Star State, Texas, ostentando as maiores bocas sujas de todas. Logo atrás estão Ohio e Flórida. As classificações foram determinadas pela frequência de palavrões encontrados em postagens na popular plataforma de mídia social Reddit.



A pesquisa revelou uma estatística surpreendente – na Flórida, o número médio de palavrões por postagem no Reddit foi de 6,7.



Os estados onde as pessoas mais falam palavrão são, segundo a pesquisa, em ordem crescente: Texas, Ohio, Florida, Tennessee, Missouri, Iowa, Indiana, Louisiana, Oklahoma e Idaho.



Segundo a pesquisa, o americano médio xinga de 80 a 90 vezes por dia, ou cerca de cinco palavras a cada hora de vigília. Com o passar do tempo, os palavrões estão se tornando mais aceitáveis, tanto online quanto offline. Basta comparar filmes e programas de TV das últimas gerações.



Texas



Nº de postagens: 691

Nº de palavrões: 4.743

Nº de palavrões por postagem: 6,9



Ohio



Nº de postagens: 833

Nº de palavrões: 5.601

Nº de palavrões por postagem: 6,7



Flórida



Nº de postagens: 726

Nº de palavrões: 4.723

Nº de palavrões por postagem: 6,7



Quais são os palavrões favoritos da América?



Shit aparece 19% das vezes.

Fuck 14%

Hell: 7%

Damn: 6%.



Fonte: Yahoo News.