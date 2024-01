Turistas injetaram quase US$ 125 bilhões na economia da Flórida em 2022

Os viajantes para a Flórida gastaram um recorde de US$ 124,9 bilhões no estado em 2022, um aumento de US$ 20 bilhões em relação ao ano anterior, de acordo com um estudo da Visit Florida.



A agência de turismo oficial do estado calculou e destacou os números “recordes” do turismo que o estado registrou em 2022.

“Seja a negócios ou férias, as pessoas continuam a visitar a Flórida e a apoiar as empresas da Florida devido ao nosso compromisso de manter a economia aberta e permitir que as empresas prosperem sem restrições governamentais arbitrárias”, disse o governador Ron DeSantis.



“A Flórida é o melhor estado do país para trazer negócios e férias com sua família”, completou.

O VISIT FLORIDA descobriu que os 137,4 milhões de turistas em 2022 gastaram US$ 124,9 bilhões no estado, superando os números de 2021 em quase US$ 20 bilhões.



“Seja para trabalho ou lazer, as políticas de liberdade em primeiro lugar do governador DeSantis permitiram que as indústrias de turismo da Flórida e todas as indústrias florescessem a níveis recordes”, disse Dana Young, presidente e CEO da VISIT FLORIDA.

“O impacto do comércio e do turismo na economia da Flórida não pode ser exagerado e, mais uma vez, a Florida provou que está a cobrar mais rapidamente do que as tendências econômicas nacionais que, de outra forma, atrasariam muitos outros estados”, acrescentou ela.



Trabalho relacionado ao turismo



Outros números relacionados com o emprego revelaram que o trabalho relacionado com o turismo cresceu para dois milhões de empregos. O turismo também foi responsável por 9,5% de todos os empregos na Flórida em 2022, tornando-a o segundo maior empregador.

Cerca de 73 mil milhões de dólares em salários foram ganhos por trabalhadores relacionados com o turismo, enquanto um em cada seis empregos no setor privado foi apoiado pelo turismo de várias formas.



Finalmente, o turismo no estado arrecadou mais de US$ 35 bilhões em impostos. O VISIT FLORIDA calculou que, sem o turismo, 8,8 milhões de famílias na Flórida teriam de pagar, cada uma, mais de 1.840 dólares em impostos estaduais e locais para manter os atuais níveis de receitas.