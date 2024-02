Tempestades atingirão a Flórida durante o primeiro fim de semana de fevereiro

Uma tempestade com fortes chuvas e mau tempo atingirá o centro-sul dos Estados Unidos neste fim de semana, e parte dessa tempestade se estenderá pela Flórida no domingo, 4, preveem os meteorologistas do AccuWeather.



Os meses de inverno tendem a ser uma época seca do ano para o Sunshine State, já que grande parte da chuva da Flórida vem de tempestades repentinas ou de atividades tropicais do final da primavera ao outono. No entanto, ocasionalmente, tempestades não tropicais surgem durante o inverno, com chuvas torrenciais e clima severo periódico. As condições no final deste fim de semana podem representar isso.



O horário das chuvas e trovoadas na Flórida geralmente será do final da noite de sábado, 3, até a tarde de domingo. A maior chance de as tempestades se tornarem violentas ocorrerá na metade sul da Península da Flórida, onde alguns locais poderão ser atingidos por ventos fortes. Os meteorologistas da AccuWeather estão monitorando de perto a situação em busca de possíveis tornados e trombas d'água, mas o potencial para um surto generalizado de clima severo é baixo neste momento.



Em Orlando, a máxima será em torno de 70°F e a mínima de 50°F. Mais ao sul, em Miami, as máximas ocorrem normalmente em meados dos 70°F, com mínimas noturnas na casa dos 60°F. As temperaturas podem ficar alguns graus abaixo desses níveis no sul da Flórida.



A tempestade e sua probabilidade de trazer um ou dois períodos de chuva torrencial e possivelmente fortes tempestades para a Flórida afetarão áreas do Texas e das planícies do sul até a costa central do Golfo, de sexta à noite a sábado à noite. Chuva suficiente dessa tempestade pode cair e causar inundações.



Desde 1º de novembro, grande parte da Flórida está muito mais úmida do que a média. Em 2 de fevereiro, Tampa recebeu 9,56 polegadas de chuva em comparação com a média histórica de 6,61 polegadas ou 145% da média histórica. Em Miami, a precipitação salta para 14,10 polegadas ou 180% da média histórica. E, em Melbourne, Flórida, 15,77 polegadas de chuva caíram, quase 210% da média.



As chuvas ocorrerão em direção ao sul em todo o estado na segunda-feira, seguidas por um período de tempo seco durante grande parte da próxima semana.