Forte onda de calor deve atingir a Flórida durante o fim de semana do Dia das Mães

Temperaturas próximas de recordes históricos aumentam risco de exaustão e insolação na região

O sul da Flórida deve enfrentar temperaturas próximas de recordes históricos nesta sexta-feira e ao longo do fim de semana do Dia das Mães, segundo meteorologistas americanos.

A previsão indica máximas acima da média para esta época do ano, com sensação térmica próxima dos 40°C em algumas áreas devido à alta umidade.

Em Miami, os termômetros devem atingir 93°F (cerca de 34°C) nesta sexta-feira. O recorde histórico para a data é de 94°F, registrado em 2022.

Fort Lauderdale deve alcançar 91°F (33°C), perto do recorde local de 93°F, enquanto Key West pode chegar a 88°F (31°C).

Segundo a equipe meteorológica da CBS News Miami, a combinação entre calor intenso e umidade fará com que a sensação térmica fique entre 35°C e 38°C.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos alertou para um “grande risco” de doenças relacionadas ao calor durante sábado e domingo em grande parte do sul da Flórida.

As autoridades afirmam que casos de exaustão térmica e insolação poderão ocorrer sem hidratação adequada ou acesso a ambientes refrigerados.

Em algumas regiões do interior, o risco foi classificado como “extremo” para domingo, o que significa pouca ou nenhuma redução das temperaturas durante a noite.

Meteorologistas recomendam que moradores evitem atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia, permaneçam em locais com sombra ou ar-condicionado e mantenham hidratação constante.

As autoridades também reforçaram o alerta para que crianças e animais nunca sejam deixados dentro de veículos fechados.

Apesar do predomínio de tempo seco e ensolarado no fim de semana, pancadas isoladas de chuva não estão descartadas.

Nas praias, o risco de correntezas marítimas será baixo nesta sexta-feira, mas sobe para moderado no sábado e no domingo.

No centro da Flórida, o calor também continuará intenso, com temperaturas acima de 32°C em áreas do interior.

A combinação entre umidade elevada e a aproximação de uma frente fria fraca deve favorecer pancadas de chuva e tempestades isoladas durante as tardes.

O Centro de Previsão de Tempestades dos EUA classificou parte da região com nível 1 de risco para tempestades severas, com possibilidade de ventos fortes, granizo pequeno, raios e chuva intensa.

As maiores chances de temporais estão previstas entre 15h e 19h.

A previsão indica aumento das chuvas no início da próxima semana, especialmente entre terça e quarta-feira, quando o avanço de uma frente fria poderá trazer leve alívio nas temperaturas, que devem cair para cerca de 30°C.

Fonte: Fox/CBS