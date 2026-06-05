Homem é preso após mulher perder quase US$ 2 milhões em golpe com barras de ouro na Flórida

Suspeito teria se passado por agente federal para convencer vítima de Coral Gables a entregar ouro comprado para suposta "proteção federal".

Um homem foi preso acusado de participar de um esquema de fraude que fez uma mulher perder quase US$ 2 milhões em barras e moedas de ouro em Coral Gables, no sul da Flórida, segundo as autoridades.

Sumit Bahadur Pandey, de 24 anos, responde por acusações de grande furto, esquema organizado de fraude, uso ilegal de dispositivo de comunicação e falsa personificação de agente público durante a prática de um crime, de acordo com o mandado de prisão.

As investigações começaram após Pandey ser detido em um caso de fraude no estado do Arkansas. Durante a prisão, investigadores encontraram um celular que continha conversas no WhatsApp relacionadas a uma possível vítima em Coral Gables.

Segundo o mandado, as mensagens incluíam descrições da vítima, do veículo dela e da localização em uma unidade da rede CVS na South Dixie Highway. O aparelho também continha fotos e vídeos de barras de ouro, moedas, dinheiro em espécie e uma imagem enviada por Pandey em 21 de janeiro mostrando um ponto reconhecível próximo à farmácia.

Em março, investigadores da polícia de Coral Gables localizaram a vítima, que confirmou ter sido alvo de um golpe envolvendo compra de ouro.

A mulher contou que, em meados de 2025, foi contatada por uma pessoa que se identificava como um agente federal chamado “Lucas”. Utilizando números de telefone não registrados, o suspeito afirmou que as contas financeiras dela haviam sido comprometidas e orientou a vítima a converter seus recursos em ouro físico para colocá-los sob “proteção federal”.

A vítima então passou a transferir dinheiro para uma loja especializada em ouro e adquiriu barras e moedas que eram posteriormente entregues a indivíduos que se apresentavam como agentes da FTC, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos.

Os encontros aconteciam em estacionamentos de uma farmácia CVS e de um restaurante Shake Shack próximo. Segundo o depoimento, “Lucas” fornecia senhas específicas para cada encontro.

Em uma das reuniões, realizada em 21 de janeiro, a mulher entregou a Pandey ouro avaliado em quase US$ 180 mil.

Documentos fornecidos pelo proprietário da loja de ouro mostraram que a vítima comprou mais de US$ 1,933 milhão em barras e moedas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026.

Registros de locação de veículos apontaram que Pandey alugou carros nos aeroportos de Miami e Orlando em janeiro. Dados de leitores automáticos de placas mostraram que um dos veículos esteve em Coral Gables no período em que ocorreram os encontros.

Além disso, registros de telefonia celular indicaram que o telefone do suspeito estava na região da farmácia CVS nos horários em que ele se encontrou com a vítima.

A mulher também entregou anotações e fotografias das barras e moedas compradas, que, segundo os investigadores, correspondiam às imagens encontradas no celular de Pandey.

O suspeito foi levado para uma prisão do condado de Miami-Dade em 8 de maio e permanece detido sem direito a fiança, além de estar sujeito a retenção migratória.

Fonte: NBC