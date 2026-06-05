Professor da Miami Jackson Senior High beijou e manteve relacionamento com aluno, segundo relatório

Novos detalhes foram divulgados na segunda-feira após a prisão de um professor da Miami Jackson Senior High School por suposta conduta sexual com um menor.

O Dr. Leroy Wright, de 46 anos, enfrenta várias acusações, incluindo conduta sexual agravada com um aluno por parte de uma figura de autoridade, atividade sexual com menor e posse de material obsceno envolvendo menores.

De acordo com as autoridades, em 28 de abril, foi enviado um e-mail ao diretor da escola acusando Wright de manter um relacionamento com uma vítima.

Um relatório de prisão indicou que, em 4 de maio, o diretor apresentou um relatório de investigação ao Escritório de Padrões Profissionais das Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade, e, três dias depois, o relatório foi enviado ao Departamento de Polícia Escolar de Miami-Dade.

A polícia escolar identificou então a pessoa que enviou originalmente o e-mail ao diretor, e ela foi interrogada pelos detetives em sua casa, na presença de sua mãe, segundo o relatório.

Durante o interrogatório, segundo o relatório, a vítima contou aos detetives que conheceu Wright no início do ano letivo, e que Wright lhe pediu para ingressar no clube dos calouros, do qual ele era o orientador adulto.

Quando a vítima entrou para o clube, ele disse que não tinha muito contato com Wright, mas, em 29 de abril, quando estava saindo da sala de aula, viu Wright e lhe deu um abraço, segundo o relatório. Wright então retribuiu o abraço, beijou a vítima e começou a tocar seu corpo.

A vítima continuou contando aos detetives que, em 1º de maio, Wright pediu que ele fosse até a sala de aula dele, onde se beijaram, e Wright apalpou a vítima, segundo o relatório.

Três dias após esse incidente, a vítima disse que saiu da escola com Wright e estava pegando carona, e, enquanto estavam presos no trânsito, Wright abriu o zíper das calças da vítima e praticou um ato sexual, segundo o relatório.

Wright, segundo o relatório, foi então interrogado pela polícia em 7 de maio, renunciou aos seus direitos e disse aos detetives que era o orientador do clube dos calouros da escola e que se comunicava com seus alunos por mensagens de texto e pelo WhatsApp.

No dia seguinte, Wright foi preso e levado para o Centro Correcional Noturno Turner Guilford.

Na segunda-feira, Wright não compareceu à sua audiência no tribunal, que foi remarcada para quarta-feira.

Fonte: NBC