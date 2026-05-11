Sul da Flórida terá risco de chuva forte e tempestades enquanto incêndios seguem ativos

Focos de incêndio em Broward e Miami-Dade continuam provocando fumaça e piora na qualidade do ar

O sul da Flórida deve enfrentar uma semana marcada por calor intenso, tempestades e possibilidade de chuva forte, enquanto equipes seguem combatendo dois incêndios florestais ativos nos condados de Broward e Miami-Dade.

Segundo a equipe meteorológica da CBS News Miami, os incêndios podem continuar afetando a visibilidade e a qualidade do ar em diversas áreas da região nesta segunda-feira.

O incêndio conhecido como “Max Road Fire”, próximo à rodovia US-27, no oeste de Broward, já consumiu cerca de 5 mil acres e está 20% controlado.

A fumaça gerada pelo fogo se deslocava para o norte e noroeste durante a manhã devido aos ventos leves vindos do sudeste. Mais tarde, porém, a fumaça poderia permanecer sobre partes do oeste de Broward antes de seguir em direção ao oeste.

Já o incêndio “172nd Avenue Fire”, em Florida City, no sul de Miami-Dade, queimou aproximadamente 210 acres e está 30% contido.

Com os ventos fracos, a fumaça permaneceu praticamente parada durante a manhã desta segunda-feira, mas meteorologistas alertam que ela pode avançar mais ao norte ao longo do dia, atingindo áreas como Leisure City e Homestead.

A segunda-feira começou quente e seca, com temperaturas entre 27°C e 29°C. Durante a tarde, os termômetros devem se aproximar dos 32°C, enquanto a sensação térmica poderá ultrapassar os 38°C.

Há previsão de pancadas isoladas de chuva e algumas trovoadas nesta segunda, mas os meteorologistas indicam que o risco de chuva aumenta significativamente na terça-feira.

A chegada de uma frente fria e de mais umidade deve provocar o desenvolvimento de chuvas e tempestades espalhadas, com potencial para pancadas fortes e acumulados elevados.

As chuvas são consideradas importantes neste momento, já que podem ajudar no combate e na contenção dos incêndios florestais.

A quarta-feira também deve permanecer instável, com previsão de mais tempestades e possibilidade de chuva intensa em alguns pontos.

Na quinta-feira, as pancadas de chuva e trovoadas continuam previstas, enquanto as temperaturas devem permanecer próximas dos 32°C.

Os meteorologistas apontam que a chance de chuva diminui temporariamente na sexta-feira, mas volta a aumentar durante o fim de semana.

Centro da Flórida também terá risco de tempestades severas

No centro da Flórida, a semana também começou sob alerta para tempestades potencialmente fortes.

As temperaturas devem ficar entre 30°C e 33°C nos primeiros dias da semana, com sensação térmica próxima dos 38°C.

As tempestades devem se formar principalmente durante as tardes, impulsionadas pela brisa marítima. As áreas próximas às rodovias I-4 e I-95 podem registrar maior concentração de chuva.

Meteorologistas alertam para risco marginal de tempestades severas entre segunda e quarta-feira, com possibilidade de rajadas de vento entre 72 e 88 km/h, queda de granizo pequeno, muitos raios e chuvas torrenciais.

Algumas regiões podem acumular entre 25 e 75 milímetros de chuva em curto período.

A terça-feira deve ser o dia mais instável, com chance de chuva entre 60% e 70% em grande parte da região.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair levemente antes de voltar a subir no fim da semana.

Fonte: CBS/Click Orlando