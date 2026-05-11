Brasileiro acusado de "hit and run" em Miami Beach é absolvido das acusações mais graves, mostram registros judiciais

Armando Fogaça procurou a equipe do Gazeta News para informar desfecho do caso; júri o inocentou das acusações de lesão grave e agressão contra policial

O brasileiro Armando Fogaça, que havia sido preso em 2025 após um caso de “hit and run” envolvendo um policial em Miami Beach, procurou a equipe do Gazeta News para informar uma atualização importante sobre o processo judicial.



Na época da prisão, o caso ganhou repercussão após autoridades afirmarem que Fogaça teria fugido de uma abordagem policial em uma motocicleta, provocando um acidente que deixou um policial ferido. O brasileiro chegou a responder por acusações graves, incluindo “Leaving the Scene Causing Serious Bodily Injury” (abandono de local de acidente com lesão corporal grave), direção imprudente com lesão grave e agressão agravada contra policial.



Agora, documentos oficiais enviados à redação mostram que, em fevereiro de 2026, um júri absolveu Armando Fogaça das acusações mais graves do caso.



Os registros do Miami-Dade Clerk of Courts indicam “Acquitted by Jury” para as acusações de:

•hit and run com lesão corporal grave;

•direção imprudente causando lesão grave;

•agressão agravada contra policial.

Por outro lado, o mesmo documento também aponta condenações relacionadas a:

•dirigir sem carteira válida;

•desobediência à ordem policial.



O que diz a lei na Flórida

Na Flórida, casos classificados como “Leaving the Scene Causing Serious Bodily Injury” podem resultar em consequências severas, incluindo penas de prisão, suspensão da carteira de motorista, multas elevadas e antecedentes criminais permanentes.

Autoridades americanas também costumam tratar com rigor ocorrências envolvendo desobediência policial, principalmente quando há perseguições, acidentes ou agentes feridos durante a ação.



Especialistas em direito criminal destacam que uma prisão ou acusação formal não significa automaticamente condenação. Em muitos casos, cabe ao júri analisar provas, testemunhos, imagens de câmeras corporais (“bodycams”) e demais elementos apresentados durante o processo.



O Gazeta News reforça que a matéria original publicada pelo jornal relatava a prisão e as acusações públicas divulgadas pelas autoridades na época dos fatos.

Com o novo desfecho judicial, a redação decidiu atualizar o caso em respeito ao princípio jornalístico de acompanhamento processual e ao direito à informação completa sobre o resultado da ação criminal.



O espaço segue aberto para manifestações adicionais das partes envolvidas e da defesa do brasileiro.

Armando Fogaça é um brasileiro conhecido nas redes sociais pelo conteúdo voltado ao universo fitness, saúde e estilo de vida. Ele ganhou visibilidade principalmente na comunidade brasileira do Sul da Flórida, participando de eventos, produções digitais e projetos ligados ao segmento esportivo e bem-estar.