Conselho Escolar de Broward aprova corte de mil empregos no distrito

Redução faz parte de plano de reorganização após queda acentuada no número de alunos nos últimos anos

O Conselho Escolar do Condado de Broward aprovou nesta segunda-feira um plano para eliminar mil vagas de trabalho no distrito escolar, incluindo mais de 300 funcionários que atualmente atuam na rede pública de ensino.

Segundo as autoridades, os cortes fazem parte de um processo de reorganização administrativa para adequar o tamanho do distrito à queda no número de matrículas registrada nos últimos anos.

De acordo com o distrito escolar, Broward perdeu entre 30 mil e 40 mil estudantes nos últimos quatro a cinco anos.

A porta-voz das Escolas de Broward, Keyla Concepcion, afirmou que a maior parte das vagas eliminadas já estava desocupada.

Ela explicou ainda que uma “boa parcela” dos funcionários afetados deverá trabalhar com o setor de recursos humanos para buscar reposicionamento dentro do próprio distrito. Professores e profissionais certificados poderão ser transferidos para outras funções disponíveis.

As autoridades também informaram que novas oportunidades devem surgir por meio da rotatividade natural de funcionários ao fim do ano letivo.

Além disso, o distrito afirmou estar trabalhando em parceria com a organização Career Source Broward para auxiliar trabalhadores que eventualmente não consigam ser reabsorvidos pela rede escolar.

O sistema público de ensino de Broward é um dos maiores da Flórida e vem enfrentando desafios relacionados à redução no número de alunos, tendência observada em diferentes distritos escolares do estado nos últimos anos.

Fonte: NBC