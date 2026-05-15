BEACH TENNIS FEST 2026 promete dois dias de esporte, música e clima de Copa do Mundo em Pompano Beach

A praia de Pompano Beach, no sul da Flórida, será palco de mais uma edição do Beach Tennis Fest 2026, evento que chega ao seu sexto ano reunindo esporte, entretenimento e integração cultural à beira-mar.

Durante os dias 23 e 24 de maio, mais de 150 duplas inscritas disputarão partidas na areia com vista para o oceano, em categorias que vão do iniciante ao avançado, incluindo também a categoria Open, que contará com premiação em dinheiro para os vencedores.

Neste ano, o evento traz como tema a Copa do Mundo, homenageando o Brasil e suas cinco estrelas no futebol. Os uniformes oficiais seguem as cores verde, amarelo e azul, reforçando o espírito brasileiro dentro e fora das quadras.

O Beach Tennis Fest 2026 é organizado por Eliane Gallotti, Fernanda Cirino e Bruno Rodrigues, e já se tornou uma tradição entre atletas e amantes do esporte no sul da Flórida.

Além das disputas esportivas, o público poderá aproveitar uma programação voltada ao entretenimento e convivência familiar. O evento contará com música ao vivo em clima de pagode e verão brasileiro, com apresentações do grupo Samba América e sets eletrônicos da DJ Miss Lessa.

O festival reúne um público diversificado entre brasileiros, latinos e americanos, transformando a praia em um verdadeiro ponto de encontro multicultural.

Os visitantes também poderão aproveitar uma feira com produtos brasileiros e americanos, além de opções gastronômicas típicas, incluindo o tradicional açaí, que já virou marca registrada do evento.

Diversas empresas apoiam o Beach Tennis Fest 2026, expondo seus produtos, serviços e marcas ao público presente durante os dois dias de programação.

As inscrições continuam abertas através do Eventbrite.com, e o evento é gratuito para o público que desejar assistir aos jogos, passar o dia na praia e aproveitar o clima esportivo que já entra no ritmo da próxima Copa do Mundo.

Informações :

754 2351267

Instagram

@beachtennisbrasilusa



