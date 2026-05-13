Pesquisadores da FIU testam casa pré-fabricada contra ventos de furacão na Flórida

Experimento simula ventos de até 240 km/h para avaliar resistência de casas móveis e buscar melhorias que possam salvar vidas durante tempestades

Pesquisadores da Florida International University (FIU), em parceria com outras instituições, estão realizando testes com casas pré-fabricadas para avaliar como essas estruturas resistem a ventos de furacão. O estudo acontece ao longo de maio no laboratório “Wall of Wind”, único centro de pesquisa nos Estados Unidos capaz de simular ventos de até 150 milhas por hora (cerca de 240 km/h).

Na quarta-feira (13), equipes colocaram uma casa manufaturada diante de 12 enormes ventiladores industriais capazes de reproduzir condições semelhantes às de um furacão de categoria 5.

Os testes começaram com ventos de aproximadamente 177 km/h (110 mph), aumentando depois para 209 km/h (130 mph) e, por fim, 240 km/h (150 mph).

Segundo os pesquisadores, o objetivo é coletar dados que ajudem a melhorar os padrões de segurança dessas residências, bastante comuns em diversas regiões dos Estados Unidos e frequentemente vulneráveis durante tempestades severas.

“Esta pesquisa busca testar as melhores práticas de instalação e mitigação de danos causados por furacões nessas casas e ajudar a salvar vidas”, afirma um comunicado divulgado pela universidade.

Atualmente, as casas manufaturadas representam mais de 8% do estoque habitacional dos EUA e costumam ser as primeiras áreas evacuadas quando há alertas de furacão.

A pesquisadora Elaina Sutley, da Universidade do Kansas, explicou que um dos principais problemas está no fato de que essas moradias seguem um código de construção supervisionado pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD), que não é atualizado há mais de três décadas.

“O grande problema é que o código dessas casas não é atualizado há 32 anos. Enquanto isso, tivemos avanços enormes na engenharia e na ciência dos ventos, e gostaríamos de ver essas mudanças implementadas”, afirmou Sutley antes do início do experimento.

A casa utilizada no teste foi instalada seguindo o padrão “Wind Zone 3”, exigido no condado de Miami-Dade, o mais rigoroso da categoria. Segundo informações da seguradora State Farm, imóveis com esse padrão devem resistir a ventos de até 110 mph (177 km/h).

Mesmo assim, pesquisadores afirmaram haver preocupação de que a estrutura possa começar a se desmontar antes do esperado quando submetida a velocidades mais extremas.

Os dados coletados durante os testes poderão servir de base para futuras mudanças em normas de construção e protocolos de segurança para casas manufaturadas em regiões sujeitas a furacões.

Fonte: NBC