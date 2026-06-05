14 pessoas são presas em esquema de roubo de US$ 7,6 milhões operado de dentro de casa na Flórida

Operação policial encontrou casa usada como centro de distribuição de itens furtados e revelou movimentação de milhões de dólares

Autoridades da Flórida prenderam 14 pessoas acusadas de participar de um esquema milionário de roubo e revenda de mercadorias furtadas que operava a partir da residência de uma família em Lutz, na região de Tampa.

Segundo o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, a investigação — chamada de “Operation D-Fence” — foi iniciada em novembro de 2025 pela força-tarefa estadual de combate ao roubo organizado no varejo em parceria com o gabinete do xerife do condado de Hillsborough.

De acordo com as autoridades, a organização criminosa era liderada pela família Rengifo, que utilizava a própria casa como centro de armazenamento e distribuição de mercadorias roubadas.

Durante uma operação infiltrada, investigadores compraram diversos produtos diretamente na residência e encontraram itens expostos de maneira semelhante a um centro de distribuição comercial. Entre os materiais apreendidos estavam ferramentas elétricas, equipamentos hidráulicos, peças de ar-condicionado, tintas, materiais elétricos e itens de construção.

As investigações apontam que o grupo atuava principalmente furtando produtos de lojas Home Depot e de canteiros de obras em vários estados americanos.

Depois dos furtos, os produtos eram levados para a casa da família, onde eram armazenados e revendidos por preços muito abaixo do mercado.

Segundo o procurador-geral, registros bancários mostram que o esquema movimentou mais de US$ 7,6 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026.

As autoridades afirmam que os suspeitos utilizavam múltiplas contas bancárias para processar os valores obtidos com as vendas ilegais e gastavam o dinheiro com carros de luxo, joias e viagens internacionais.

“Empresas criminosas como essa retiram milhões de dólares em produtos das prateleiras, e os consumidores acabam pagando a conta quando os varejistas tentam recuperar os prejuízos”, afirmou Uthmeier em comunicado.

Entre os presos estão os supostos líderes do grupo, Hoover Rengifo, de 55 anos, e Marribell Rengifo, de 50, acusados de organização criminosa, conspiração, lavagem de dinheiro, tráfico de produtos roubados, fraude eletrônica e uso ilegal de dispositivos de comunicação.

Sebastian Rengifo, de 21 anos, e Alejandro Rengifo, de 23, também enfrentam as mesmas acusações.

Durante a operação, as autoridades apreenderam aproximadamente US$ 5 milhões em mercadorias roubadas, cerca de US$ 220 mil em dinheiro vivo e sete veículos.

A polícia informou ainda que mais de 1.800 transações de vendas online foram ligadas ao esquema criminoso, que operava em vários estados americanos, incluindo Flórida, Indiana, Kentucky e Tennessee.

O xerife de Hillsborough, Chad Chronister, afirmou que a investigação revelou uma rede altamente organizada que ultrapassava fronteiras estaduais.

“O roubo organizado no varejo afeta empresas, consumidores e comunidades inteiras. Continuaremos trabalhando para responsabilizar totalmente os envolvidos”, declarou.

Fonte: NBC