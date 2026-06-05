Miami anuncia novo centro de operações de US$ 33 milhões no Aeroporto Internacional

Projeto faz parte do plano bilionário de modernização do MIA e contará com tecnologia de monitoramento por inteligência artificial

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e autoridades do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) apresentarão nesta segunda-feira os planos e imagens oficiais do novo Airport Operations Center (Centro de Operações Aeroportuárias) e do Digital Monitoring Hub, que serão construídos no terminal.

Os novos espaços fazem parte do programa “Modernization in Action Plan”, pacote de modernização do aeroporto avaliado em US$ 14 bilhões.

Segundo autoridades locais, o novo Centro de Operações Aeroportuárias terá investimento de aproximadamente US$ 33 milhões e ocupará uma área de 13.254 pés quadrados.

O projeto foi desenvolvido para ampliar a capacidade de monitoramento, segurança e gestão operacional do aeroporto utilizando tecnologias avançadas e inteligência artificial.

Entre os recursos previstos para o novo centro estão:

* câmeras inteligentes de longo alcance com movimentação automática e zoom;

* tecnologia de torre digital em tempo real;

* um grande painel panorâmico integrado em alta definição para monitoramento das operações aeroportuárias.

As autoridades afirmam que o novo sistema permitirá acompanhamento mais eficiente do fluxo aéreo, operações em solo, segurança e resposta rápida a incidentes.

O Aeroporto Internacional de Miami é um dos mais movimentados dos Estados Unidos e vem passando por uma ampla expansão estrutural para acompanhar o crescimento do tráfego de passageiros e cargas internacionais.

A previsão é que o novo Airport Operations Center seja concluído em 2027.

O projeto integra uma série de melhorias planejadas para o MIA nos próximos anos, incluindo modernização de terminais, novas tecnologias operacionais e ampliação da infraestrutura aeroportuária.

Fonte: NBC