Homem é preso na Flórida acusado de abusar sexualmente da namorada gravemente queimada antes de sua morte

Polícia afirma que suspeito filmou atos sexuais enquanto vítima estava incapacitada ou possivelmente já sem vida

Um homem de North Miami, na Flórida, foi preso acusado de abusar sexualmente da própria namorada após ela sofrer queimaduras graves em grande parte do corpo. Segundo a polícia, o suspeito também teria gravado vídeos do crime enquanto a vítima estava incapacitada ou possivelmente já morta.

Juan Lopez, de 41 anos, foi detido na sexta-feira e responde por agressão sexual contra vítima fisicamente incapacitada, de acordo com registros da cadeia do condado de Miami-Dade.

A investigação começou em 27 de janeiro, quando a polícia de North Miami recebeu uma chamada do resgate informando a morte de uma mulher de 23 anos em uma residência na região da Northwest 125th Street.

Segundo o mandado de prisão, a vítima apresentava queimaduras em cerca de 80% a 90% do corpo.

Lopez relatou aos investigadores que o casal havia acolhido um gato de rua na noite anterior e que a jovem usou álcool para limpar sujeira deixada pelo animal dentro da casa. Ele afirmou que uma vela acabou provocando o incêndio que queimou a vítima.

O suspeito disse ainda que ajudou a apagar as chamas e sugeriu que ela fosse ao hospital, mas a mulher teria recusado atendimento médico. Aos socorristas, Lopez alegou que a namorada fazia uso de drogas como ecstasy e “não sentia dor”.

Durante a investigação, policiais apreenderam o celular do suspeito e encontraram diversos vídeos gravados após as queimaduras.

Nas imagens, segundo o relatório policial, a jovem aparece deitada dentro de uma caixa plástica colocada no chuveiro, cheia de água e sabão. Em um dos vídeos, Lopez comenta que fez um furo no recipiente “para evitar que ela se afogasse” caso ele não retornasse a tempo.

A polícia também encontrou pesquisas feitas pelo suspeito na internet, incluindo frases como “como tratar queimaduras de segundo grau”, “oxicodona para dor de queimadura” e perguntas relacionadas à possibilidade de a polícia revistar a casa caso a namorada tivesse sofrido overdose.

Segundo os investigadores, o histórico de buscas demonstra que Lopez tinha consciência da gravidade dos ferimentos da vítima, mas optou por não buscar atendimento médico adequado.

Mensagens encontradas no celular também mostram conversas sobre compra de drogas, incluindo metanfetamina e “cocaína rosa”.

Exames toxicológicos realizados pelo Instituto Médico Legal de Miami-Dade apontaram a presença de cocaína, fentanil, cetamina e metanfetamina no organismo da vítima.

Os investigadores afirmam ainda ter encontrado outro vídeo gravado em 27 de janeiro que mostraria Lopez realizando atos sexuais com a jovem ferida em uma cama.

De acordo com o mandado, a vítima não aparece falando, fazendo sons ou demonstrando qualquer movimento que indicasse consentimento ou capacidade de reagir.

A polícia afirma que Lopez gravou o vídeo e tentou apagá-lo dias depois, em 2 de fevereiro.

Além da acusação de abuso sexual, o suspeito também enfrenta acusações relacionadas a tráfico e posse de drogas.

Fonte: NBC