Sobrevivente de queda de avião na costa da Flórida é acusado de ligação com tráfico internacional de drogas

DEA afirma que homem resgatado no oceano fazia parte de esquema de envio de cocaína para outros países

Um homem resgatado após a queda de um avião próximo à costa da Flórida passou de sobrevivente a investigado por tráfico internacional de drogas, segundo autoridades americanas.

De acordo com a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA), Jonathan Gardiner, de 58 anos, integrava uma organização criminosa baseada no estado da Geórgia responsável pelo fornecimento de cocaína para países estrangeiros.

Gardiner foi um dos 11 ocupantes salvos depois que uma pequena aeronave caiu no oceano a cerca de 130 quilômetros da costa de Melbourne, na Flórida, no dia 12 de maio.

Segundo as autoridades, durante o resgate os agentes encontraram com o suspeito uma bolsa contendo cerca de US$ 30 mil em moeda das Bahamas, além de três celulares diferentes.

A DEA não divulgou detalhes adicionais sobre o acidente aéreo nem informou quais países estariam envolvidos no suposto esquema internacional de tráfico.

O caso segue sob investigação das autoridades federais americanas.

Fonte: WSVN