Mulher é presa na Flórida após deixar cachorro trancado em carro sob calor de mais de 40 °C

Filhote foi resgatado por policiais em estacionamento de loja; animal apresentava sinais de sofrimento e desidratação

Uma mulher de 26 anos foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, após policiais resgatarem um cachorro deixado dentro de um carro extremamente quente no estacionamento de uma loja Five Below, na cidade de Lady Lake.

De acordo com a polícia local, os agentes foram chamados por volta das 14h25 de sábado após uma denúncia informar que um cachorro estava preso dentro de um veículo com as janelas apenas parcialmente abertas. Naquele momento, a temperatura externa ultrapassava os 33 °C (92 °F).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro estacionado sob luz solar direta. O animal estava ofegante, chorando e arranhando as janelas na tentativa de escapar. Segundo as autoridades, o veículo estava desligado e o interior “extremamente quente”.

As investigações apontam que o cachorro ficou preso no carro por pelo menos 40 minutos. Imagens de câmera corporal mostram o momento em que os agentes destrancam a porta do veículo e retiram o animal, levando-o imediatamente para uma viatura com ar-condicionado. O cachorro bebeu uma garrafa inteira de água logo após ser resgatado.

A dona do animal, identificada como Yeneese Morejon, afirmou à polícia que entrou rapidamente na loja e que a fila demorou mais do que o esperado. Ainda assim, ela foi presa e acusada de crueldade contra animais, sendo levada para a cadeia do condado de Lake.

Em nota, o Departamento de Polícia de Lady Lake reforçou o alerta sobre os riscos de deixar animais ou crianças dentro de carros em dias quentes.

“As temperaturas internas de um veículo podem subir rapidamente e se tornar fatais em poucos minutos”, informou a corporação.

Autoridades de trânsito dos EUA destacam que a temperatura dentro de um carro pode aumentar cerca de 20 graus em apenas 10 minutos, criando condições extremamente perigosas. Segundo dados oficiais, mais de mil crianças morreram nos últimos 25 anos após serem esquecidas ou ficarem presas em veículos superaquecidos no país.

A recomendação é nunca deixar crianças ou animais sozinhos em carros, mesmo por pouco tempo, e acionar imediatamente o serviço de emergência ao identificar situações semelhantes.