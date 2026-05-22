Fim de semana do Memorial Day terá calor intenso, alta umidade e risco nas praias da Flórida

Sensação térmica pode chegar perto dos 38 °C e autoridades alertam para correntes perigosas no mar

O fim de semana prolongado do Memorial Day será marcado por muito calor, alta umidade e condições perigosas nas praias do sul e centro da Flórida, segundo meteorologistas americanos.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 32 °C (90 °F) nos próximos dias, mas a sensação térmica pode alcançar entre 37 °C e 38 °C devido à umidade elevada. O alerta vale especialmente para idosos, crianças e pessoas mais sensíveis ao calor.

No sul da Flórida, a previsão indica poucas pancadas rápidas de chuva trazidas pelos ventos vindos do oceano, enquanto as tempestades mais fortes devem se concentrar no interior do estado, na região dos Everglades e na costa oeste.

As autoridades também emitiram alerta para alto risco de correntes de retorno (“rip currents”) nas praias do Atlântico durante todo o feriado. Essas correntes marítimas podem arrastar banhistas rapidamente para áreas mais profundas do mar, aumentando o risco de afogamentos.

Meteorologistas orientam moradores e turistas a:

* beber bastante água;

* evitar exposição prolongada ao sol;

* procurar locais climatizados;

* redobrar a atenção ao entrar no mar.

Na região central da Flórida, o padrão típico de verão continua com tardes quentes, noites abafadas e possibilidade diária de tempestades isoladas no interior do estado.

As chuvas mais fortes previstas para o fim de semana podem trazer rajadas de vento entre 65 e 72 km/h e acumulados rápidos de até 75 milímetros em algumas áreas.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor seguirá predominando durante o Memorial Day, feriado celebrado na próxima segunda-feira nos Estados Unidos.

Meteorologistas também acompanham a chegada de um padrão mais úmido para o fim de maio e início de junho, o que pode aumentar significativamente as chances de chuva em toda a Flórida.

A temporada oficial de furacões no Atlântico começa em 1º de junho. Nesta semana, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA) divulgou sua previsão indicando uma temporada ligeiramente abaixo da média em 2026.

Fonte: CBS/Click Orlando