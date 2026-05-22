Miami reforça segurança para a Copa do Mundo de 2026 após caos na final da Copa América

Hard Rock Stadium passará por esquema especial com dezenas de agências de segurança e presença federal durante os jogos

Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026 em Miami, autoridades locais e organizadores da FIFA anunciaram um forte esquema de segurança para os jogos no Hard Rock Stadium, após os problemas registrados na final da Copa América de 2024.

O estádio, que durante o torneio será chamado oficialmente de “Miami Stadium” para atender às regras da FIFA, receberá sete partidas da Copa do Mundo e contará com operações de segurança consideradas equivalentes a “sete Super Bowls”.

A preocupação das autoridades aumentou depois do tumulto ocorrido na final da Copa América, quando torcedores invadiram os portões do estádio em cenas de caos e superlotação.

Segundo os organizadores, o novo esquema incluirá:

* reforço policial local, estadual e federal;

* protocolos avançados de triagem;

* presença de dezenas de agências de segurança;

* apoio do governo federal e até das Forças Armadas.

“Teremos cerca de 40 a 50 agências envolvidas apenas na parte de segurança”, afirmou Rodney Barretto, copresidente do comitê organizador da FIFA em Miami.

Representantes da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo também confirmaram que os Estados Unidos trabalham para agilizar o processamento de vistos para turistas estrangeiros, mas reforçaram que nenhuma medida de segurança será flexibilizada.

A expectativa é que milhões de visitantes passem pelo sul da Flórida durante o torneio, transformando Miami em um dos principais centros da competição.

As autoridades recomendam que os torcedores cheguem ao estádio com bastante antecedência nos dias de jogo para evitar filas e passar pelos novos controles de segurança com tranquilidade.

A primeira partida da Copa do Mundo no Hard Rock Stadium está marcada para o dia 15 de junho.

Fonte: WSVN